'Now and Then',

La historia detrás de "la última canción" de los Beatles: ve la luz cuatro décadas después de que Lennon la escribiese

Han hecho falta más de 40 años y las últimas novedades en inteligencia artificial para que los Beatles volviesen a la vida. Una maqueta que John Lennon grabó en su casa se ha convertido en la última canción de la banda.