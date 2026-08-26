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Los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere recrean la icónica portada de sus padres en 'Vogue' 34 años después

Kaia Gerber y Homer Gere han recreado la histórica portada de sus padres para la revista 'Vogue' con motivo de la promoción de su nueva serie en Disney, 'The Shards'.

Los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere recrean la icónica portada de sus padres en 'Vogue' 34 años después

Tatiana Arús enseña en este vídeo cómo los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere han recreado la histórica portada que protagonizaron sus padres en 1992. "Por aquel entonces eran pareja sentimental", recuerda la colaboradora de Aruser@s, que explica que, ahora, sus hijos, Kaia Gerber y Homer Gere, han recreado la portada de la revista 'Vogue' con motivo de la promoción de su nueva serie en Disney, 'The Shards'.

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