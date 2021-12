El cuerpo sin vida de Verónica Forqué, de 66 años, ha sido hallado en la mañana de este lunes en su domicilio en Madrid. Según ha podido saber el jefe de investigación de laSexta, Manuel Marlasca, fue una vecina la que se lo encontró en el baño de la casa.

Según ha confirmado el Summa 112 a laSexta, la actriz se habría suicidado en su vivienda y los sanitarios que se han desplazado al lugar solo han podido confirmar su fallecimiento.

La Policía Nacional ha hallado el cadáver en su domicilio tras recibir la llamada de una persona que alertaba de un intento de suicidio en la calle Víctor de la Serna, en la capital.

La actriz abandonó la última edición de 'MasterChef' alegando que se encontraba "regular" y necesitaba "descansar". En una emocionante despedida con los jueces del programa, afirmó que no podía "más". "Hay que ser coherente, y yo procuro serlo, y no puedo más. Mi cuerpo y el universo me están diciendo 'necesitas parar'", reconocía entonces.

Las reacciones a su fallecimiento no se han hecho esperar. Una de las primeras ha venido de la mano de la Academia de Cine, que además ha recordado que, junto a Carmen Maura, es la actriz que más reconocimientos ha recibido en los Premios Goya. Cuenta con dos a Mejor Actriz Protagonista (Kika y La vida alegre) y dos a Mejor Actriz de Reparto (El año de las luces y Moros y cristianos).

Desde la productora de los hermanos Almodóvar, 'El Deseo', han trasladado su "amor a toda la familia en estos momentos tan dolorosos" y se han referido al "vacío" que deja en sus vidas: "Se ha ido una actriz extraordinaria y una persona insustituible con la que tuvimos el honor de trabajar y compartir vida. Buen viaje".

Antonio Banderas, que también trabajó con ella, ha asegurado que el recuerdo que le deja es el de "una mujer dulce, espiritual y buena compañera". Un emotivo mensaje que ha acompañado de una fotografía de ambos durante un rodaje.

Por parte del Gobierno, Ione Belarra ha sido la primera en mostrar su pesar por la muerte de Forqué. "Es una gran actriz que nunca olvidaremos y que nos seguirá acompañando en todas sus películas", ha escrito en una publicación en Twitter en la que también ha querido enviar "un abrazo muy fuerte a los familiares y amigos en estos momentos tan difíciles".

Otros líderes políticos como Íñigo Errejón, Gabriel Rufián o Andrea Levy también han traslado sus condolencias por el fallecimiento de la actriz española. Lo ha hecho a través de redes sociales.