Esto no es una guía turística al uso, pues esconde tesoros y secretos solo aptos para degustar con calma. Es una historia de frontera, complicada, sin luces desde el cielo. Es una guía para viajeros románticos, un "turismo para educar la mirada".

Se trata de la 'Guía turística de la Celtiberia, un país imaginado' (Ed. Prames) y abarca esa extensión de la España interior relacionada con los celtíberos, un territorio que cautivó al mismo Manrique. Incluye así toda la provincia de Soria y parte de Teruel, Zaragoza, Cuenca, Guadalajara, Burgos y Segovia, además de las tierras altas de La Rioja.

El proyecto, coordinado por Javier Hernández, comenzó hace un tiempo con la Asociación de Amigos de la Celtiberia. Un trabajo cuidado, en su contenido y formato, con un claro objetivo: "situar la Celtiberia, educar la mirada y poner en valor el ecopatrimonio", en palabras del propio Hernández. Para ello, la guía incluye geografía, naturaleza, historia, arte, etnografía, literatura y personajes.

En esas sierras, alcarrias, páramos y valles hay restos del poblamiento celtibérico que, en su esplendor, superó el Ebro y los lindes de la (Celt)Ibérica. La romanización acabó con ello, mas quedó su condición de frontera: entre lo céltico, vascón e ibérico, Hispania Citerior y Ulterior, al-Ándalus y las "extremaduras" cristianas.

"Me sentó mal que me dijeran que este pueblo no tiene historia. Es lo que me motivó a participar en este acto y adentrarme en el proyecto", confesó Aitor Esteban, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, durante la presentación del libro. "Es un paisaje en el que todo evoluciona, no hay nada congelado en el tiempo. La tierra se puede trabajar, pero hay que saber dónde hacerlo", añadió el político.

Esteban, un enamorado de la historia, no dudó en reivindicar "el torrezno como la barrita energética de toda la vida". Y oye, qué gran verdad.

Así, el político vasco definió la Celtiberia como "un territorio para degustar suavecito" y reconoció el trabajo y el espíritu de los vecinos de la zona, "gente dura, austera y que quiere mucho a su tierra". Unas palabras para ensalzar a esa España interior, que cobraron más significado aún al coincidir con el día en que la plataforma Soria Ya! anunció su salto a la política nacional.

Dar voz a la España interior, ponerla en la agenda, situarla en el mapa. Eso es lo que hacen joyas como esta guía sobre la Celtiberia. Y es que, ya lo dijimos al principio; no, esto no es una guía turística al uso.