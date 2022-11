Eres lo que comes. Pero también eres lo que escuchas. La música nos hace a todos y a cada uno de nosotros. Y no hay (casi) melómano a día de hoy que no haga uso diario (y repetido) de aplicaciones como Spotify, desde las que puedes acceder a miles de grupos, bandas, artistas y cantantes con todas sus discografías, nuevas y antiguas, con y sin anuncios. Cada año, a finales, una de las cosas que más se comparte en las redes sociales es el Spotify Wrapped, que es el resumen musical de tu cuenta de Spotify, y en el que se presentan los nombres de los que más han sonado en tu móvil.

Este año, además, puedes montarte tu propio festival. Lo cierto es que no es una herramienta dentro de la aplicación de Spotify, sino que es imprescindible utilizar una 'app' externa, Instafest, que accede a tus últimos datos musicales de Spotify para diseñar el que sería el festival de tu vida y que llevaría, por supuesto, tu propio nombre (o al menos el nombre de usuario de la cuenta). Así, te puedes encontrar por ahí los Sabelafest, Laurafest, Adrianperezfest y muchos otros 'fest' después de los nombres de usuario.

Para poder montar tu festival tienes que ir a la aplicación o página web de Instafest y aceptar que la 'app' vea algunos datos de tu cuenta como tu nombre de usuario, tu imagen de perfil, los seguidores que tienes y tus listas públicas, así como tus artistas y contenidos. La política de privacidad de la aplicación señala que, en ningún momento, compartirán estos datos con terceros y asegura que en cualquier momento se puede quitar el acceso a través del apartado de 'cuenta' y, dentro de ella, 'aplicaciones' (quitar acceso). "La información solo se utiliza en su dispositivo personal para generar su gráfico Instafest", explican en la plataforma en la que también proporcionan las redes sociales del creador de la web, Anshay Saboo, un joven estudiante de California,

¿Cómo crear el cartel de mi propio festival de música?

Gracias a él, las redes sociales se han llenado de carteles de festivales de música personalizados con los que la gente farda de sus gustos musicales. Si tú también quieres conocer cómo sería el festival de tus sueños, debes seguir los siguientes pasos en la web de Instafest.

Primero que todo debes acceder a tu perfil de Spotify a través del usuario y contraseña de la propia aplicación. También puedes hacerlo con tu correo electrónico o tu cuenta de Facebook. Eso sí, es necesario que las cuentas estén asociadas al perfil musical.

Una vez dentro de tu perfil, la página web creará un cartel de un festival con los artistas que más escuchas de forma que los cantantes o grupos que más has reproducido aparecerán en letras más grandes, simulando que son los artistas principales del evento musical.

Además, la web permite personalizar el estilo del cartel (más veraniego o menos), así como señalar a partir de cuándo quieres filtrar tus reproducciones para que se tengan en cuenta a la hora de hacer la recopilación de música: últimas cuatro semanas, últimos seis meses o desde siempre. Finalmente, solo quedará descargar la imagen del cartel o compartirla en redes sociales para que tus amigos confiesen si se apuntarían al festival de tus sueños o no.