Hasta ahora, la alfombra roja de los Globos de Oro era la que más estrellas juntaba, tanto de películas como de series, y constituía un escaparate fundamental para la industria del cine hasta que cayó en desgracia.

¿Qué ocurrió para convertirse en un certamen tan polémico? El director de 'Kinótico', David Martos, explica que hace más de un año varios miembros de los que votan fueron invitados a París a cubrir el encuentro de prensa de una serie que tiene muchos seguidores pero cuya calidad es relativa, y luego la serie apareció nominada.

Pero hay más. 'Los Ángeles Times' denunció su falta de diversidad y este cóctel ha hecho caer en desgracia una ceremonia que era muy importante para la liturgia de premios.

Ahora, unido al avance de la variante del coronavirus ómicron, dejará sin champán, ni estrellas, ni alfombra roja una gala que tampoco se televisará. Se darán a conocer los premiados con un correo a los medios de comunicación y con un hilo de Twitter para el resto de seguidores. La duda está en si alguno de los premiados renunciará a su premio.

Y pese a la controversia que rodea esta gala de premios, el experto recalca que no caerán en desgracia tan fácilmente: "La gente de la calle, que no está tan al día, no tiene ni idea de la crisis que ha ocurrido. No saben que ya no tienen el prestigio que tenían y la marca sigue valiendo para mucha gente".

Si la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) consiguiese arreglar su problema de diversidad y sus organizaciones internas, es posible que la marca vuelva a resurgir.