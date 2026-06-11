La familia de Robe Iniesta se harta de homenajes al líder de Extremoduro: "No es excusa para hacer caja"

Medio año después de la muerte del vocalista de Extremoduro, la familia de Robe Iniesta ha vuelto a pedir respeto a su recuerdo y ha insistido en que "no todo vale".

No es la primera vez que ocurre, aunque esperan que sea la última. Cuando habían pasado tres meses de la muerte de Robe Iniesta, su mánager —y productor y batería de Marea— denunció en redes sociales los falsos homenajes que se sucedían al artista placentino que utilizaban su imagen con fines comerciales. Ahora es la propia familia de Robe quien ha denunciado lo mismo y ha salido a la palestra a pedir "respeto" por su memoria.

"Aprovechamos este comunicado para recordar algo sencillo, porque así era también como a él le gustaban las cosas: sencillas y claras. A Robe le gustaba que le llamaran Robe o Roberto Iniesta. Y así queremos recordarle nosotros también", comienzan sus familiares en un comunicado difundido en las redes sociales de Robe. La familia es consciente de que "el cariño de la gente" hacia el cantante es "inmenso", algo que agradecen, pero han insistido en que precisamente por respeto a su memoria "no todo vale".

Con esta palabras se han referido a multitud de "actos, homenajes e iniciativas que se presentan en su nombre, pero que, en algunos casos, no nacen del cariño verdadero ni del respeto, sino del interés y de llenar la saca de fans con promoción personal además del ánimo de lucro". "Y eso desvirtúa su memoria y hace daño", han subrayado, haciendo hincapié en que "Robe no es una excusa para hacer caja ni ganar visibilidad". "Su memoria merece verdad, sensibilidad y respeto", ha apuntado.

La familia de Roberto Iniesta ha querido recordar que, como todo artista, él también "tiene unos derechos de autor y de imagen", que defienden su nombre y su obra, y que para poder usar tanto su nombre como su obra tienen que contar con una autorización o permiso previo de la familia, sus abogados y su oficina. "Sabemos que a veces esto se hace por no tener información de cómo gestionar estas cosas", han indicado, recordando que en cualquier caso estarán "encantados" de ayudar a quien lo necesite en este "camino", dando información específica del contacto al que hay que dirigirse para cualquier acto u homenaje.

"Así las cosas podrán hacerse desde el corazón con responsabilidades, empatía y decencia", concluye el comunicado, antes de agradecer "como siempre" a toda la gente que los acompaña "con cariño y comprensión". Robe Iniesta murió a los 63 años en diciembre de 2025, poniendo fin a la esperanza para muchos de algún futuro reencuentro de Extremoduro, cuya última gira fue suspendida durante la pandemia del coronavirus y que nunca se llegó a retomar.

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