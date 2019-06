El exbatería de Guns N'Roses, Steven Adler, ha sido ingresado después de, presuntamente, haberse apuñalado a sí mismo, tal y como informa el portal TMZ.

El artista, de 54 años, fue hallado en su casa con una puñalada en el estómago, una lesión en la que, en principio, no estaría involucrado nadie más, y por la que no se teme por su vida.

El guitarrista formó parte de Guns N'Roses hasta 1990, cuando fue despedido por su adicción a las drogas. Años después, reconoció que había intentado suicidarse dos veces porque "todo lo que había trabajado" en su vida le había sido "arrebatado".

"Pasé de tener cientos de amigos a ser expulsado de la banda por mi mejor amigo", narraba el artista en 2011: "Me dejó sin nadie a quien recurrir. Estaba muy triste y solo. Mi esposa me dejó y no la culpé. Es difícil ver a alguien que amas tratando de suicidarse. Eso es lo que estaba haciendo".

Cinco años después, Steve Adler revivía algunos conciertos con la banda en la gira 'Not In This Lifetime', una experiencia que le hacía sentir "orgulloso", según él mismo afirmaba: "Estoy muy orgulloso de ellos y de lo que hicimos los cinco: cumplimos nuestro sueño exactamente de la forma en que queríamos. No terminó como queríamos, o como yo quería, pero lo hicimos a nuestra manera".