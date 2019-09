La actriz Eva Longoria sufrió acoso laboral durante el rodaje de la serie 'Mujeres desesperadas'. Lo ha desvelado en una carta en la que muestra su apoyo a su compañera de reparto Felicity Huffman.

Huffman se enfrenta a una posible pena de cárcel por haber participado en el fraude masivo de los sobornos para acceder a universidades de élite en EEUU y por el que se ha declarado culpable.

Eva Longoria relata que la actriz, con quien trabajó en la mítica serie, fue la única que salió en su defensa ante una situación de acoso con otro compañero de rodaje, del que no revela la identidad.

"Hubo un tiempo en que un compañero de trabajo me intimidaba. Me daba pavor ir a trabajar con esa persona porque era una pura tortura", explica Longoria. "Hasta que un día, Felicity le dijo al acosador que ya era suficiente y todo se detuvo. Felicity se dio cuenta de lo mal que lo estaba pasando y de la ansiedad que sentía pese a que nunca me quejé ni se lo mencioné a nadie".", añade la actriz.

No es el único agradecimiento que Longoria hace a la actriz. En la misiva también destaca el apoyo que recibió por parte de Huffman cuando fue la única actriz del reparto que no recibió nominación al Emmy.

"No me sentí mal en principio, pero la prensa lo convirtió en tal drama que acabó afectándome. Felicity vino a mi caravana y me dijo que era solo un trozo de metal. A continuación me dijo que yo tenía mucho talento y que no necesitaba de ningún premio para estar segura de ello. Su talante siempre hacía que todo fuera mejor, pero su intención de pensar en mi bienestar es lo que más recuerdo de mi trabajo junto a ella".