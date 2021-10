España mantiene seis restaurantes entre los 50 mejores del mundo, según la lista de 'The World's 50 Best Restaurants 2021', que ha elegido al danés Noma, situado en una antigua bodega en Copenhague, como el mejor de todos.

Este restaurante vuelve a encabezar la lista aunque ya lo hizo y debería quedar fuera de las votaciones para formar parte del selecto grupo de 'Best of the Best', como el El Celler de Can Roca o El Bulli. Sin embargo, su cambio de ubicación le ha permitido volver a ocupar el primer puesto.

Elaborado a partir de las votaciones de más de un millar de expertos del mundo gastronómico convocados por la revista británica 'Restaurant', el ránking, presentado este martes, incluye seis establecimientos españoles.

En concreto, son Etxebarri (situado en Atxondo), en tercer puesto; Disfrutar (Barcelona), en quinto lugar; Mugaritz (San Sebastián) en el puesto 14º; Elkano (Getaria) en el 16º; DiverXO (Madrid) en el vigésimo lugar; y Azurmendi (Larrabetzu), en el número 49º.

Además, Bittor Arguinzoniz, cocinero y propietario de Etxebarri, se ha hecho con el premio 'Chefs' Choice Award', un galardón que otorgan los propios chefs. "Es el que más me enorgullece", ha reconocido el cocinero vasco, al que la organización califica como "el rey de las brasas".

Con seis establecimientos galardonados cada uno, España y Estados Unidos encabezan la lista de los países con más restaurantes en la lista de 'The World's 50 Best Restaurants', los 'Oscar de la gastronomía', que puedes consultar al completo aquí:

1. Noma (Copenhague)

2. Geranium (Copenhague)

3. Asador Etxebarri (Atxondo, Vizcaya, España) (Premio Chef's Chocie Award para Bittor Arguinzoniz)

4. Central (Lima) (Mejor restaurante en Latinoamérica 2021)

5. Disfrutar (Barcelona, España)

6. Frantzén (Estocolmo)

7. Maido (Lima)

8. Odette (Singapur) (Mejor restaurante de Asia 2021)

9. Pujol (Ciudad de México) (Mejor restaurante de Norteamérica 2021)

10. The Chairman (Hong Kong, China)

11. Den (Tokio)

12. Steirereck (Viena) (Premio Hospitalidad)

13. Don Julio (Buenos Aires)

14. Mugaritz (San Sebastián, España)

15. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)

16. Elkano (Getaria, España)

17. A Casa Do Porco (Sao Paulo, Brasil).

18. Piazza Duomo (Alba, Italia)

19. Narisawa (Tokio)

20. DiverXO (Madrid)

21. Hisa Franko (Kobarid, Eslovenia)

22. Cosme (Nueva York)

23. Arpège (París)

24. Septime (París)

25. White Rabbit (Moscú)

26. Le Calandre (Rubano, Italia).

27. Quintonil (Ciudad de México)

28. Benu (San Francisco, EEUU)

29. Reale (Castel di Sangro, Italia)

30. Twins Garden (Moscú)

31. Restaurant Tim Raue (Berlín)

32. The Clove Club (Londres)

33. Lyle's (Londres)

34. Burnt Ends (Singapur)

35. Ultraviolet by Paul Pairet (Shanghai, China)

36. Hof Van Cleve (Kruishoutem, Bélgica)

37. Singlethread (Healdsburg, EEUU)

38. Boragó (Santiago de Chile) (Ganador del Premio al Restaurante Sostenible)

39. Florilège (Tokio)

40. Sühring (Bangkok)

41. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (París)42.- Belcanto (Lisboa).

43. Atomix (Nueva York)

44. Le Bernardin (Nueva York)

45. Nobelhart & Schmutzig (Berlín)

46. Leo (Bogotá)

47. Maaemo (Oslo)

48. Atelier Crenn (San Francisco, EEUU) (Dominique Crennn también ha sido premiada con el Icon Award 2021)

49. Azurmendi (Vizcaya, España)

50. Wolfgat (Paternoster, Sudáfrica) (Mejor restaurante de África en 2021)