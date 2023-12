Celine Dion anunció en diciembre del año pasado que padecía una enfermedad neurológica rara y consecuentemente canceló su Courage World Tour de 2023 y 2024. Ahora su familia actualiza de nuevo su estado de salud y ha transmitido que ha empeorado.

La cantante canadiense anunció en diciembre del año pasado que sufre el síndrome de la persona rígida. En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, la artista explicaba que desde hace tiempo sufre "problemas de salud" y que le habían diagnosticado "un problema neurológico muy raro", conocido como síndrome de la persona rígida.

Se trata de una patología neurológica que afecta al sistema nervioso central y se caracteriza por "episodios de rigidez y espasmos de los músculos del tronco y de los brazos y piernas", según el Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales de Estados Unidos. Céline Dion apuntó entonces que esta patología era la causa de los "espamos musculares" que sufre y indicaba que está siendo atendida por un equipo médico.

Desde entonces, su familia ha ido actualizando el estado de salud de Celine. "Está luchando todos los días para superar sus dificultades, pero la situación no ha mejorado", explicó su hermana el pasado septiembre. "Estamos cruzando los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta horrible enfermedad. Rezamos por un milagro", reveló.

Esta semana su herma y también cantante Claudette, que a sus 75 años sigue en activo, en una entrevista concedida al medio de actualidad cultural 7 Jours, señaló que su estado es preocupante. "Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que me asusta. Debido a que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho porque es algo que no afecta a tanta gente" señaló la canadiense. "Algunos han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce. Trabaja duro, pero ya no tiene control sobre sus músculos", afirmó.