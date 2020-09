El próximo 30 de septiembre llega a los cines 'Eso que tú me das', el documental de Pau Donés dirigido por Jordi Évole y Ramón Lara. Una conversación íntima y sincera que tuvo el propio periodista junto con el cantante 15 días antes de su fallecimiento.

El documental llegará a la gran pantalla gracias a la distribución de Warner Bros Pictures España, después de su exitosa presentación en el Festival de Cine de Málaga donde tuvo una gran acogida por parte de los medios.

Ha sido el propio cantante quien ha hecho oficial la fecha del estreno a través de su perfil de Twitter donde ilusionado anunciaba la llegada del proyecto a las salas de cine de toda España. Además, también ha mostrado el cartel con algunas frases de críticas que ya se han publicado.

El cantante Pau Donés falleció el pasado 9 de junio a causa de un cáncer que padeció durante cinco años, pero 20 días antes de morir, llamó a su amigo Jordi Évole y le propuso tener una charla grabada. 'Eso que tú me das' es el resultado de esa charla.

Se trata de un documento único de una persona que supo vivir y morir apreciando la vida en su totalidad, de alguien que, llegado el momento de la verdad, no quiso irse sin dejarnos a todos el testimonio de su agradecimiento.

"En un momento en el que el odio está tan presente en nuestra vida pública, él hace un alegato antiodio extraordinario. Pau quería hablar de la vida, no quería hablar mucho de la muerte. Nos da una lección de cómo encarar la muerte, pero sobre todo nos da una lección de cómo vivir la vida. Y te está diciendo, 'estas tres semanas que me quedan me voy a aferrar a la vida como siempre'", señalaba Jordi Évole en día de su presentación el la 23 edición del festival de cine en español que acogía Málaga.

El documental, una producción de Atresmedia y Producciones del Barrio, es un canto a la vida y una lección que dejó el cantante antes de irse. Además, parte de la recaudación que se consiga se destinará a la investigación de la lucha contra el cáncer.