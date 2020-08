El Festival de Málaga ha sido el lugar elegido para estrenar 'Eso que tú me das', el documental de Jordi Évole sobre su última charla con Pau Donés, fallecido a causa de un cáncer el pasado 9 de junio. Una entrevista con la que según ha asegurado Évole, el artista consigue "seguir vivo".

Veinte días antes de morir, el cantante llamó a Évole le dijo: "Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa de la Vall d'Aran. Me gustaría que subieses, pudiésemos tener una charla, que la grabes y hagas con ella lo que quieras". El documental que se presenta hoy es el resultado de esa charla, tal y como anunciaba el periodista en su cuenta de Twitter.

Según señala el propio Évole en una entrevista a dFestival, se trata de "una conversación en la que se habla sobre todo de la vida y no de la muerte". Eso es precisamente lo que se puede escuchar nada más empezar el documental. Unas declaraciones de un Pau Donés que inician este trabajo donde "mantiene la vitalidad y las ganas de vivir hasta el último instante", comenta el periodista.

En el avance que puedes ver sobre estas líneas se puede escuchar a Évole diciendo: "Esta entrevista, si se emite, se verá cuando ya no estés". "Esto da como un poco de respeto, ¿eh? Pero yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte", le responde el músico. "Igual tengo yo más miedo que tú en esta charla, ¿tú no le tienes miedo?", le confiesa Évole. "¿A qué?", responde el artista.

'Eso que tú me das' se trata del segundo largometraje de Jordi Évole, junto a 'Astral', el documental que reflejaba la crisis de los refugiados en el mar Mediterráneo. Producido por Atresmedia y Producciones del Barrio, este miércoles a las 18:00 horas tendrá lugar la presentación de este nuevo trabajo en la 23 edición del festival de cine en español que acoge Málaga que se estrenará el 8 de octubre.