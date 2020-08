Pau Donés fallecía el pasado mes de junio y quiso que su última entrevista se la hiciera Jordi Évole. Hoy se presenta en el Festival de Málaga el documental 'Eso que tú me das', el resultado de esas últimas palabras del cantante donde habla de "la vida" y que se estrenará el próximo 8 de octubre.

Fue el propio Pau Donés el que llamó a Évole para que su equipo y él se trasladaran hasta su casa de la Vall d'Aran donde él se encontraba esos días para poder haber sobre todo dela vida. Según el periodista, sorprende la sencillez que se ve plasmada en ese documental.

Un trabajo hecho con apenas tres cámaras y de alrededor de una hora de duración, que ha sido realizado sin imágenes de archivo porque su sola imagen ya es muy potente así como sus mensajes. Évole asegura que han sido "medicina para esos momentos malos".

"En un momento en el que el odio está tan presente en nuestra vida pública, él hace un alegato antiodio extraordinario. Pau quería hablar de la vida, no quería hablar mucho de la muerte. Nos da una lección de cómo encarar la muerte, pero sobre todo nos da una lección de cómo vivir la vida. Y te está diciendo, 'estas tres semanas que me quedan me voy a aferrar a la vida como siempre'", cuenta Jordi Évole.

La familia de Pau Donés ha asegurado que el cantante quedó muy contento con la entrevista, lo que algunos han denominado como un testamento vital, pero que rechazó ver a pesar de que el montaje estaba prácticamente terminado porque confiaba ciegamente en el trabajo de Évole.

Esta tarde, a las 18:00, 'Eso que tu me das' se presenta en la 23 edición del festival de cine en español que acoge Málaga y que puedes ver en forma de avance arriba de estas líneas.