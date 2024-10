Parece que a Bruce Springsteen le gusta España. Su gira volverá a pasar por aquí en verano, dentro de sus nuevas fechas por Europa. Pero esta vez hará una sola parada y en el norte de España. Unos días antes del 21 de junio, fecha del concierto, aterrizará en San Sebastián. Las entradas salen a la venta este martes 8 de octubre en la web de Doctor Music y en la de Entradas.com.

Las entradas para el concierto del estadio de Anoeta, en San Sebastián, se podrán adquirir de seis en seis. Es decir, hay un máximo de 6 entradas por usuario y por tarjeta. "Las entradas que excedan de este número podrán ser canceladas. Está prohibida la reventa de las entradas", añade la compañía.

Esta es la quinta actuación de Bruce Springsteen en San Sebastián. La última de ellas en 2016 y celebró con su banda el 40 aniversario del legendario álbum 'The river'.

Cuándo salen las entradas de Bruce Springsteen: estos son sus precios

El precio de sus últimos conciertos en España oscilaban entre los 65 y los 128 euros para las entradas de asiento reservado en grada, mientras que las de pista delantera eran 128 euros y 88 las de pista trasera (85, en Barcelona). A esto se tenía que sumar los gastos de distribución. Los precios de este concierto se conocerán a partir de las 10:00 horas de este martes 8 de octubre, cuando estarán disponibles para su compra.

Documental

El lanzamiento de las entradas coincide con el estreno de la película documental 'Bruce Springsteen and the E Street Band: Diarios de carretera', en Disney+. La plataforma de streaming ha revelado recientemente el emocionante tráiler oficial de esta cinta imprescindible para los seguidores de 'The Boss'.

El adelanto, de dos minutos de duración, arranca con una confesión personal del artista: "Desde que tenía 16 años, tocar en directo ha sido una parte importante de quien soy. Es la razón por la que estoy en este mundo". A través de imágenes de los conciertos, de confesiones tras el telón y de testimonios de Springteen y la E Street Band, el documental reconstruye el último 'tour' del legendario músico.

"Crecí con Bruce, y era el tipo más introvertido que jamás hayas conocido. Pasar de eso a ser el artista más grande del mundo, es algo alucinante", declara Steven Van Zandt, icónico actor de Los Soprano y guitarrista de la banda. "Hemos sido los mismos desde hace 40 años. No se puede olvidar a los que han tocado contigo desde hace tanto", rememora así 'The Boss', con una mezcla de emoción y melancolía.

"Bruce Springsteen y The E Street Band ofrecen la visión más completa hasta la fecha sobre el proceso de creación de sus legendarios conciertos en directo, compartiendo imágenes de los ensayos de la banda y momentos especiales detrás del escenario, además de escuchar directamente a Springsteen hablando sobre todo lo que está sucediendo. Por primera vez, los fans podrán disfrutar de imágenes grabadas por profesionales durante la gira 2023-2024, mientras siguen a la banda durante el proceso de preparación de los conciertos que ofrecen a decenas de miles de personas en todos los continentes", reza la sinopsis del documental.

El largometraje documental está dirigido por Thom Zimny, un realizador experimentado en plasmar en la pantalla conciertos del músico y en documentar la vida de artistas como el propio Springsteen (Bruce Springsteen: Letter to You), The Beach Boys (The Beach Boys, el documental) o Elvis Presley (Elvis Presley: buscador incansable). La producción de la cinta corre a cargo del propio Springsteen, Jon Landau, Thom Zimny, Adrienne Gerard y Sean Stuart.