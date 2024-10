Los rumores eran ciertos.Bruce Springsteen ofrecerá el 21 de junio un concierto en el estadio de Anoeta, en San Sebastián, única ciudad española en la que actuará en la gira de 2025. La promotora Doctor Music ha informado, en un comunicado, de las nuevas fechas de la gira del Boss, que ha añadido ocho nuevos conciertos en Europa.

Con esta serán cinco las actuaciones que Bruce Springsteen ha brindado a sus seguidores en San Sebastián, la última de ellas en 2016, cuando conmemoró con su banda el 40 aniversario del legendario álbum 'The river'. Las entradas para el nuevo concierto de Springsteen saldrán a la venta el próximo martes, 8 de octubre.

Precio de las entradas

Aunque se desconoce el precio de las entradas de las actuaciones de 2025, el precio de sus últimos conciertos en España oscilaban entre los 65 y los 128 euros para las entradas de asiento reservado en grada, mientras que las de pista delantera eran 128 euros y 88 las de pista trasera (85, en Barcelona). A esto se tenía que sumar los gastos de distribución. Había un máximo de adquisición de seis entradas por compra.

Sigue pendiente la publicación del biopic sobre Bruce Springsteen en el que Jeremy Allen White (The Bear) dará vida al cantante. Según Variety, Jeremy Allen White estaba en conversaciones para encarnar a Springsteen en una cinta que se centrará en la creación y grabación del álbum Nebraska, disco lanzado en 1982.

El filme será una adaptación de 'Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska', libro de Warren Zanes que vio la luz en 2023, y seguirá a Springsteen mientras prepara su sexto álbum de estudio, un disco que marcó una nueva dirección artística en la carrera del cantante. Springsteen creció con un padre que sufría de depresión, enfermedad que él mismo también ha padecido.

El músico plasmó estas oscuras vivencias en Nebraska, que muchos consideran su mejor álbum. Cuando estaba convirtiéndose en una estrella mundial, escribió las canciones de Nebraska sin la intención de convertirlas en un álbum, con una sencilla grabadora en un dormitorio de una casa que alquiló en Nueva Jersey.