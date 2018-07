La emotiva carta de Ryan Reynolds a su fan fallecido por un cáncer: "Era una fuente de luz para aquellos que lo conocieron"

Después de que Ryan Renold conociera el fallecimiento de un fan, su amigo, Connor McGrath, un joven de 13 años que padecía cáncer, publicó una emotiva carta en las redes sociales donde expresó todo su dolor ante la pérdida.

La película favorita del niño era 'Deadpool', la historia del antihéroe de Marvel, cuyos días están contados pues está gravemente enfermo y adquiere superpoderes al someterse a un tratamiento experimental para salvar su vida.

El pequeño consiguió conocer al actor que encarnaba a su héroe, Ryan Renold. "Fue la Fundación 'Make-A-Wish' la que nos reunió. No puedo agradecérselo lo suficiente. En serio. Gracias", escribe Ryan en la carta.

Entre ambos creció una bonita y estrecha amistad, el actor adoraba al niño: "Connor fue un gran amigo, un gran hijo y una fuente luz para la gente que ha tenido la suerte de conocerlo".

Asimismo, Ryan describe como se sintió Connor al ser la primera persona que veía la última película de 'Deadpool'. El actor le llevó el primer corte del largometraje, sin editar, en el que se veían los cables y las pantallas verdes. Sin embargo, afirma que a Connor eso no le importaba y que Ryan nunca se había sentido más afortunado de haber encarnado a Wade Wilson.

En la carta, Ryan describe cómo era Connor: "Mientras él luchaba contra el cáncer, hacía reír a todo el mundo, incluso a aquellos que tenían que cuidar de él en el hospital de niños".

Reynolds era consciente de que el pequeño no estaba bien de salud ya que sufría leucemia linfoblástica aguda. Por ello, cuenta que la última vez que le vio no supo si decir adiós o hasta luego: "Ahora me doy cuenta de que eran las dos cosas", ha sentenciado.

"Yo llamaba a Connor ‘Bubba’. Y él me llamaba a mí ‘Bubba2’. Nos conocimos porque él amaba a Deadpool. En cierto sentido él era Deadpool. O al menos todo lo que Deadpool aspira ser: equilibrio ante el dolor, no tener miedo, amar y con sentido del humor, todo en un solo cuerpo. Deseo que se hubiera podido quedar más tiempo", recoge la carta de despedida.

Con un "Nos vemos en el camino, Bubba", cierra la conmovedora carta que ha emocionado en las redes sociales.