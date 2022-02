Emma Thompson ha cuestionado la presión que existe sobre las mujeres y sus cuerpos. Lo ha hecho durante una rueda de prensa del Festival Internacional de Cine de Berlín en la que ha presentado su nueva película, 'Good luck to you, Leo Grande'. Una obra en la que interpreta a una mujer de 55 años que contrata los servicios de un trabajador sexual para experimentar, por primera vez, sexo satisfactorio.

En esta película, la intérprete británica tuvo que grabar una escena desnuda frente a un espejo. Algo que le supuso todo un reto porque, según ha explicado en la rueda de prensa, no puede ponerse "delante de un espejo" y quedarse "quieta".

Y es que, ha criticado durante su intervención, que "todo lo que nos rodea" (a las mujeres) "nos recuerda lo imperfectas que somos". "Todo está mal en nosotras. Todo está mal y tienes que mostrarte de una determinada forma", ha cuestionado. Por ello, ha llamado a situarse frente a un espejo, quitarse la ropa y aceptarse sin emitir ningún juicio.

"A las mujeres nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestros cuerpos toda la vida. Es un hecho", ha destacado. Unas palabras que han sido aplaudidas por los presentes en la sala. "Intenta ponerte frente al espejo. Mírate y no te muevas. Acéptalo y no te juzgues. Es lo más difícil que yo he tenido que hacer", ha sentenciado.