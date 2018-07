Elton John da un concierto sorpresa en Los Ángeles con Lady Gaga como invitada

Elton John ofreció a miles de fans un concierto sorpresa en West Hollywood, en Los Angeles, junto a Lady Gaga como invitada, como motivo de los premios Oscar.

Con este improvisado concierto en el antiguo aparcamiento de lo que antes era la tienda de disco Tower Records, quería agradecer a la ciudad, permitirle año tras año, poder celebrar la fiesta posterior a los Oscars en la que se recaudan fondos para su fundación contra la lucha contra el Sida.

El concierto fue anunciado con pocas horas de antelación, y unas 2.000 personas pudieron acudir a su recital gratuito. El espectáculo duró 70 minutos y Elton John cantó a dúo con Lady Gaga algunos de sus éxitos como Bennie and the Jets, Tiny Dancer y Your Song.