'Dolor y Gloria' y los 12 minutos de ovación que "abrumaron" a Antonio Banderas en el Festival de Cannes

No había espacio para el 'Dolor'. Los múltiples espectadores que ovacionaron a los intérpretes de 'Dolor y Gloria' en el Festival de Cannes sólo eran capaces de sentir la 'Gloria'.

Almodóvar y los protagonistas salían del cine después de recibir una ovación de 12 minutos, pero para Antonio Banderas fueron 12 minutos eternos: "Sentí vergüenza. Fue un momento de mucha vergüenza. Les dije a mis compañeros que nos fuéramos. Les dije: '¿podemos irnos ya?' y me respondieron...'¿por qué?, ¡Mira lo que está ocurriendo!'", relataba el actor.

Aunque mirándolo ahora, no todos los días Cannes se rinde a tus pies. "No está mal que alguna vez en tu vida, alguna vez, -subrayaba- te hayan ovacionado durante 12 minutos", ha reconocido Banderas.

'Dolor y Gloria' no para de darles alegrías ni a Pedro Almodóvar ni a sus intérpretes. Una obra que viene de muy lejos. Banderas ha confesado cómo fue la primera vez que habló con Almodóvar de la película hace ya nueve años: "Eso es una mierda. No quiero ninguna de esas cosas. Te llamé porque recuerdo cómo eras y ahora te has convertido en 'actor'. A mí no me interesa ese 'actor'".

Al final, Banderas encontró lo que Almodóvar buscaba en él, y Cannes también debe de haberlo visto, porque rara vez se ha escuchado una ovación tan larga.