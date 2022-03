En las últimas horas, Disney, Warner Bros y Sony han cancelado los estrenos que tenían previstos en el país en las próximas semanas. La primera ha sido The Walt Disney Company, que ha comunicado que no estrenará sus nuevas películas en Rusia: "Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, pausaremos el estreno de nuestras películas en Rusia, incluida la próxima 'Turning Red' de Pixar".

Además, la empresa ha añadido que "tomará futuras decisiones comerciales" conforme evolucione la situación y aseguró que se uniría a la asistencia humanitaria a través de otras ONG colaboradoras.

Inmediatamente después del anuncio de Disney, Warner Bros, también, ha anunciado que cancelará en Rusia el estreno de 'The Batman', planeado para este viernes y 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore', mientras espera "una resolución rápida y pacífica de esta tragedia".

La siguiente empresa en unirse a las sanciones ha sido Sony Pictures. Esta compañía ha comunicado que "dada la acción militar en curso en Ucrania y la incertidumbre y la crisis humanitaria que se desarrolla en esa región" han decidido cancelar los estrenos planificados para Rusia.

Las redes sociales toman medidas

La empresa tecnológica Meta restringirá en sus redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp, el acceso a la cadena RT y a la agencia Sputnik, medios afiliados al Gobierno ruso, por petición de la Unión Europea (UE).

También Twitter, otra red social estadounidense, anunció este lunes que añadirá una advertencia en los mensajes que compartan enlaces y noticias de medios controlados por el Kremlin, de los que también tratará de reducir su circulación en la plataforma.