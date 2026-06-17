Denis Villeneuve, sobre Javier Bardem, primer español en plantar sus huellas en el Paseo de la Fama: "Es un osito de peluche"

Bardem, ganador de un Oscar, ha hecho historia este martes en Hollywood al dejar sus huellas impresas en el Teatro Chino, en el Paseo de la Fama de Hollywood. Es el primer español que alcanza tal honor.

Javier Bardem sigue consiguiendo éxitos en el cine internacional. En 2008, se convirtió en el primer actor español en levantar un Oscar por su papel en 'No es país para viejos' (2008) y ahora, Hollywood sigue homenajeándolo al convertirlo en el primer español en plasmar sus huellas en el Teatro Chino del Paseo de la Fama. Lo hizo en una ceremonia en la que estuvo acompañado de figuras con los directores Denis Villeneuve, con quien trabajó en la segunda parte de 'Dune', y Michael Mann, con quien lo hizo en 'Collateral' hace más de dos décadas.

Ambos han tenido palabras para Bardem, a quien han elogiado por su profesionalidad, su humanidad y su compromiso político. Precisamente este último punto es el que mostró al contactar con Más Vale Tarde, donde aseguró que ha dicho "cosas" que para él son importantes y que "han sido recibidas con aplausos" y que eso es, precisamente, "lo que está cambiando". "Cada vez hay más consciencia y más apreciación de asuntos que son injustificables", aseguró.

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Sin olvidar su emoción hacia su madre y el legado artístico de su familia, Bardem dejó plasmadas las huellas de sus pies, sus manos e incluso su nariz, junto al sonriente sol, frente al Teatro Chino de Hollywood, un lugar en el que se encuentran las huellas de figuras como Marilyn Monroe, Ann Harding, los hermanos Marx, Mickey Rooney, Tom Hanks, Richard Gere, Emma Watson, Rita Moreno o Quentin Tarantino.

En las imágenes se puede ver como, tras poner sus huellas, el actor ha levantado sus brazos hacia el cielo. Bardem confiesa que durante el homenaje ha hecho mucho "el payaso". "Es un día donde hace mucho calor y ha venido mucha gente a verme y hablar de mí, gente muy poderosa, en el sentido artístico y creativo, de la industria y para mí era una forma de regalarles un poco de espectáculo", cuenta.

Y entre ellos, Villeneuve y Mann, que han tenido unas bonitas palabras para Bardem. Villeneuve, por ejemplo, lo ha definido como un "osito de peluche", mientras que Mann ha destacado su implicación que, en sus palabras, "trasciende lo inmediato".

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