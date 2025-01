La declaración de Nacho Cano ante la jueza: "La becaria dijo que nos iba a salir más caro si no se le daba dinero"

"Nos amenazó y nos extorsionó". Así ha asegurado Nacho Cano en sede judicial que actuó Lesly Ochoa, la becaria mexicana del musical 'Malinche' que le llevó a los tribunales por presuntas irregularidades en relación con su contratación para ese espectáculo.

El productor, que fue detenido el pasado 9 de julio por esta causa, ha comparecido este lunes en los Juzgados de Plaza de Castilla como imputado por presuntos delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores.

Al ser preguntado por la jueza sobre la forma de actuar de Lesly, Cano ha afirmado que la joven intentó extorsionar a los responsables del musical para obtener dinero a cambio. "Ella nos amenaza y extorsiona con montar un pollo de todo tipo y dice que nos va a salir más caro si no se le da una cantidad de dinero", ha respondido el músico en una declaración en sede judicial a la que ha tenido acceso 'Okdiario'.

La reacción de Nacho Cano a estas palabras habría sido, según su propia versión, una negativa rotunda ante las pretensiones de la becaria: "Yo, personalmente, dije: 'No me voy a someter a un chantaje, se te ha dado una oportunidad, no has sabido aprovecharla, te estamos ayudando a volver, es suficiente. Pero no me vas a extorsionar, aunque tenga que verme en un juicio'".

Tras este episodio, Cano ha afirmado que los responsables de Malinche le ofrecieron hasta en tres ocasiones un billete de avión a Lesly para que regresara a México, e incluso, asegura, le ofrecieron dinero para que regresase a su país.

"Decía que tenía que ayudar a su abuelita y entonces intentamos darle una cantidad que para México resulta bastante insignificante. No teníamos por qué hacerlo, porque en el convenio, o en el contrato, o en lo que ella hubiera firmado, estaba claro que si no cumplía una serie de normas, se tenía que volver a México", ha respondido a las preguntas de la jueza.

Defiende que los permisos estaban en regla

El productor musical también ha defendido que los visados con los que entraron en España los becarios estaban en regla y que fueron gestionados por su equipo jurídico: "Como está en la normativa, los abogados que tengo para ello, que son especialistas, les aconsejan como está en la normativa desde el año 2019. Entrar como turistas y aquí gestionar los visados, que es lo que se aconseja desde la embajada, por ejemplo".

"Este es el conocimiento que yo tengo de esa parte, que lo tengo después de que me detengan, porque yo realmente no me meto mucho en esas cosas", ha dicho Nacho Cano para zanjar la cuestión de los permisos.