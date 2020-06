La fecha de estreno de la cuarta y última temporada de Dark es la fecha del Apocalipsis, en la que todo empieza y acaba. No podíamos esperar otra cosa que no fuera el regreso de 'Dark' un 27 de junio. La serie de ciencia ficción que ha arrasado en Netflix desde que se estrenara en 2017 cerrará todas sus tramas en una última entrega en la que absolutamente nada quedará abierto: no hay lugar para retomar la idea de una cuarta temporada.

Así que nos quedan por delante un puñado de capítulos con sus saltos de un mundo a otro, sus 'flashbacks' y sus 'flashforwards', sus pantallas divididas y sus cámaras lentas que han convertido a la ficción alemana de Baran bo Odar y Jantje Friese en una de las series de culto de la plataforma streaming. Eso, y sus inquietantes tramas, más complejas si cabe en esta última entrega.

Ojo, a partir de aquí puedes encontrar spoilers de la serie, si sigues leyendo es bajo tu responsabilidad.

¿De dónde viene 'la nueva Martha'?

Es, sin duda, la pregunta estrella que encontrará respuesta en la temporada final. Recordemos que, al final de la segunda, Jonas de mayor (Adam) acabó matando a Martha, poco antes de que apareciera una mujer idéntica a ella para salvarle la vida antes de que su mundo se destruyera y llevarlo a otra realidad. Y no, no venía de otro tiempo, sino de otro universo paralelo. Pero el tráiler oficial de la nueva temporada nos ha dejado una inquietante escena, en la que Martha le dice a Jonas: "¿Y si solo puede haber un mundo? ¿Un mundo sin ti?". ¿Significa esto que existe la posibilidad de que Jonas tenga que sacrificarse a sí mismo para salvar todo lo demás?

Para llegar hasta el final definitivo habrá que remontarse al principio de todo

Las teorías al respecto se han disparado durante los últimos meses y la más repetida nos indica que 'la nueva Martha' sería algo así como el Jonas de su mundo. Será interesante saber cómo encajan ahora estos personajes. Ambos, interpretados por Louis Hofmann y Lisa Vicari, son los dos protagonistas, pero los creadores de la serie ya han dejado caer que el hecho de pasar a un nuevo mundo paralelo implica el más que posible regreso de otros secundarios de temporadas anteriores: Mark Waschke (Noah), Jördis Triebel (Katharina), Andreas Pietschmann (Jonas de mayor) o Lea van Acken, (Silja, la chica del futuro). "Veremos algo más de Ulrich (Oliver Masucci) y probablemente hagamos lo mismo que en la segunda temporada, cuando pusimos el foco en personajes como Egon o Claudia", han explicado los creadores de 'Dark' en The Hollywood Reporter.

Adam y Jonas: ¿cuál es su relación?

Cuando parecía claro que Adam se confirmaba como la versión 'mayor' de Jonas, algunos de los fans de 'Dark' han argumentado otra teoría que veremos si finalmente acaba cumpliéndose en esta última temporada. Esa teoría sostiene que Adam, en realidad, no es Jonas sino Mikkel. Se fundamenta en las diferencias observadas entre la escena de su muerte en la primera temporada y la que se muestra en la segunda y en una marca de soga en el cuello mientras escribe la carta a su hijo. Por lo tanto, es posible que fingiera su muerte para regresar después con ánimo de venganza. ¿Demasiado rebuscado? En 'Dark', como hemos dicho, no se puede dar nada por supuesto, no se puede ni pestañear en las transiciones de planos porque te puedes perder un detalle clave.

Noah y las cuatro familias

Son otras dos de las cuestiones que deben resolverse. Saldremos de dudas sobre el papel de Noah y por qué su personaje no cambia 'edad' con el uso de los portales del tiempo. Y luego están las relaciones internas entre las cuatro familias: los Kahnwald, los Nielsen, los Doppler y los Tiedemann. Todas ellas comprenden personajes misteriosos (Claudia, Bartosz, Ulrich, Charlotte) cuya relevancia en el argumento final quedará al descubierto. Todos están sujetos a la posibilidad de cambiar los hechos del pasado… Si es que eso puede conseguirse. Porque lo que sí parece claro es que para llegar hasta el definitivo final, habrá que remontarse al principio de todo. Y en Winden, ese pequeño pueblo de Alemania, todo, absolutamente todo, es posible. La cuenta atrás para conocer toda la verdad ya ha comenzado.