La carrera de Susan Sarandon está llena de papeles memorables como el de 'Quédate a mi lado' o 'Pena de muerte'. Aunque, sin duda, 'Thelma & Luise' se encuentra entre una de sus películas más recordadas.

Ahora, con motivo del 32 aniversario de este filme, en el BCN Film Fest han querido rendirle homenaje con una proyección especial. Un evento al que ha acudido la actriz para charlar sobre lo que significó para ella esta película y en el no ha dudado en pronunciarse sobre otros asuntos como la visión que tiene de la industria del cine.

Susan Saradon ha reconocido que nunca pensaron que dicha película fuese a convertirse en el icono feminista que es hoy. "Siento decepcionar, pero nunca la vimos como un filme feminista. Yo estaba muy contenta por participar en un guion que me llevaba a trabajar con otra mujer a la que no tenía que odiar de forma automática solo porque fuera mujer, y que era la base de muchos guiones de la época", ha confesado a los medios de comunicación.

Además, cree que en todo este tiempo las cosas no han cambiado mucho en Hollywood. "No se estrenaron tantas películas sobre historias de mujeres luego y tampoco se ha logrado la paridad a nivel salarial. Sí que hay más mujeres produciendo historias de mujeres, eso sí, pero la estructura de Hollywood sigue siendo igual de machista. Si eres fea y gorda no te quieren", ha asegurado.

La actriz ha criticado que ahora, para contratar actores, lo que más se tiene en cuenta es "los seguidores que tengan". Susan Sarandon ha indicado que siente que "se ha perdido la creatividad" y que ahora todo se ve "bajo el punto de vista del marketing".

Así se rodó la escena final de 'Thelma & Luise'

Con respecto a la película, Susan Sarandon ha reconocido que nunca pensaron que "acabaría significando tanto para tanta gente". La actriz ha reconocido que se dio cuenta de su importancia cuando vio que solo se hablaba de la violencia que había o la necesidad de condenar el suicidio, algo que no había pasado con 'Dos hombres y un destino', que tiene varias semejanzas con esta película.

"Es ahí donde nos dimos cuenta de que habíamos entrado inadvertidamente en este territorio dominado por hombres blancos heterosexuales y es donde vimos que la película era más feminista".

Por otro lado, ha reconocido que la escena final es su parte favorita, y es que ella fue la que propuso que acabasen dándose un beso. "Fue algo que hice y que no estaba en el guion. Esa escena la grabamos el último día en una sola toma", ha indicado. La actriz ha reconocido que le pareció increíble la idea del director, Ridley Scott, de detener el plano con el coche en el aire.

Además, ha desvelado que esta no es la única idea que aportó a la película, y es que también fue propuesta de Susan Sarandon que su personaje tomara polaroids para "controlarlo todo".