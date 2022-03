Jim Carrey ha sido especialmente crítico con la actuación de Will Smith en la gala de los Óscar, donde propinó un bofetón al presentador Chris Rock después de realizar una broma a su esposa, Jada Pinkett.

"Me pareció asqueroso. Me asqueó la ovación en pie (a Will Smith). Sentí que en Hollywood son unos cobardes. Y sentí que era una clara indicación de que no seríamos un 'club' de gente guay nunca más", ha aseverado el actor en una entrevista en el programa estadounidense 'CBS Mornings'.

Al ser preguntado por el hecho que eclipsó los Óscar, el actor no dudó en condenar la agresión y criticar a aquellos que la aplaudieron. Además, Carrey aseguró que en caso de estar en la piel de Chris Rock habría denunciado a Smith: "Este vídeo va a estar ahí para siempre, va a ser omnipresente. No tiene derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara".

"Salió de la nada. Will tiene esta frustración dentro de él, y le deseo lo mejor. No tengo nada en contra de Will Smith, ha hecho cosas geniales, pero eso no estuvo bien", continuaba explicando Carrey, que expresó que "mucha gente había trabajado muy duro para poder estar ahí y tener su momento". "Fue egoísta eclipsar todo eso", zanjaba.