El bofetón de Will Smith a su "antes amigo" y también presentador de la gala de los Premios Oscar, Chris Rock, ha "oscurecido" su recibimiento de la estatuilla a Mejor Actor, tal y como explica Iñaki López en este vídeo. Para entender mejor el motivo por el que se produce esta bofetada, el presentador de Más Vale Tarde conecta en directo con María Lamela, una periodista del programa, que analiza en profundidad la escena que se produjo minutos antes de que el actor recibiera su premio.

"Para entender por qué se produce esta bofetada hay que remontarse unos segunditos antes", explica. Justo en ese momento Chris Rock estaba haciendo una broma de "mal gusto" a Penélope Cruz menospreciando su larga trayectoria profesional. "Javier Bardem y su mujer están nominados hoy. Si Bardem gana y ella no, entonces él no ganará esta noche. Está rezando para que Will Smith gane", bromeaba ante los asistentes del Dolby Theatre. "A ella también parece que no le está haciendo gracia", analiza María Lamela, "es en ese momento cuando decide incluir a Will Smith en esa broma". En el vídeo principal de la noticia te dejamos el análisis al completo que han realizado Iñaki López y la periodista de Más Vale Tarde.