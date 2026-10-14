Condenan a 40 años de prisión al líder pandillero culpado por el asesinato de Tupac Shakur

El contexto Hasta la detención de Davis en 2023, el asesinato de Shakur —quien recibió disparos mientras viajaba en el asiento del copiloto de una furgoneta conducida por su ejecutivo discográfico— se mantuvo durante casi tres décadas como uno de los casos sin resolver más notorios de Estados Unidos.

Duane "Keffe D" Davis ha sido condenado a entre 40 años y cadena perpetua por orquestar el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996, cerrando así un caso sin resolver durante casi tres décadas. Davis, de 63 años, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y uso de un arma letal, pero no mostró emoción al recibir la sentencia. El asesinato de Shakur, quien fue abatido en Las Vegas mientras viajaba con Marion "Suge" Knight, acentuó la violencia en la cultura hip-hop de los años 90 y la rivalidad entre las costas Este y Oeste. Aunque Davis fue condenado, aún no se ha determinado quién disparó. Su condena se basó en parte en sus propias declaraciones públicas y memorias, donde admitió su participación en la planificación del asesinato como represalia por una pelea en el casino MGM Grand.

Un exlíder pandillero ha sido condenado a una pena de entre 40 años y cadena perpetua por orquestar el asesinato de la estrella del hip-hop Tupac Shakur en 1996, asesinado tras recibir disparos desde un vehículo en marcha en Las Vegas. Esto pone fin al proceso judicial de un homicidio sin resolver durante mucho tiempo que marcó la época dorada de la música rap.

Duane "Keffe D" Davis, de 63 años —declarado culpable de asesinato en primer grado por un jurado en agosto—, no mostró emoción alguna al ser sentenciado a dos penas consecutivas de entre 20 años y cadena perpetua (una por asesinato y otra por el uso de un arma letal) durante una audiencia de una hora en un tribunal de Las Vegas.

Esposado por la cintura y vestido con el uniforme azul de la prisión, discutió brevemente con la jueza sobre el crédito que le correspondía por el tiempo ya cumplido, pero dijo poco más durante la audiencia. Cuando se le dio la oportunidad de dirigirse formalmente al tribunal por última vez, declaró: "Solo quiero que me devuelvan mis cosas, las que se llevaron de mi casa", refiriéndose a las pruebas retiradas de su residencia por los investigadores.

Ante la pregunta de la jueza Carli Kierny sobre si tenía algo más que añadir antes de dictar sentencia, Davis respondió: "Estoy bien. Voy a apelar este caso, sin duda". Su abogado, Michael Sanft, también anunció que apelaría la decisión.

Hasta la detención de Davis en 2023, el asesinato de Shakur —quien recibió disparos mientras viajaba en el asiento del copiloto de una furgoneta conducida por su ejecutivo discográfico, Marion "Suge" Knight— se mantuvo durante casi tres décadas como uno de los casos sin resolver más notorios de Estados Unidos.

El homicidio, que silenció a uno de los artistas de rap más influyentes y comercialmente exitosos, acentuó la imagen de violencia que impregnaba la cultura hip-hop de los años 90 y avivó la infame rivalidad de la época entre el rap "gangsta" de la Costa Este y el de la Costa Oeste.

Sigue sin probarse quién apretó el gatillo

A pesar de la condena por asesinato contra Davis —la única persona jamás acusada en relación con la muerte de Shakur—, nunca se ha determinado de manera concluyente quién apretó el gatillo en el tiroteo mortal que acabó con la vida de la leyenda del rap, de 25 años.

Shakur, quien se volvió posiblemente más popular tras su muerte que en vida, era conocido sobre todo por sus letras crudas —cargadas de violencia, sexo y lenguaje soez— que describían la vida en el gueto. Su cuarto álbum de estudio, All Eyez on Me, lanzado meses antes de su asesinato, exaltaba su propia imagen de rebelde fuera de la ley. En 2017 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

En una emotiva declaración sobre el impacto del delito leída ante el tribunal el martes, la hermana del rapero asesinado, Sekyiwa Shakur (de 51 años), afirmó que su madre "lo crió para ser un activista de los derechos humanos" e intentó inculcarle la convicción de que podía cambiar el mundo para mejor. "Él le creyó", dijo al juez Sekyiwa Shakur, vestida de negro: "Salió al mundo para lograrlo. Y creo que lo habría conseguido".

Davis fue juzgado y condenado por planificar el asesinato como represalia por la paliza que Shakur y miembros de su séquito propinaron a su sobrino dentro del casino MGM Grand, en el Strip de Las Vegas, el 7 de septiembre de 1996.

Las autoridades declararon que durante mucho tiempo sospecharon que Davis había participado en el asesinato de Shakur, pero carecían de pruebas suficientes para imputarlo. Eso cambió cuando hizo pública su historia a través de apariciones en medios y unas memorias que, junto con las grabaciones de sus reuniones secretas con los investigadores, constituyeron la mayor parte de las pruebas de la fiscalía en el caso de asesinato.

En su libro, Compton Street Legend, el propio Davis escribió que se le consideraba sospechoso de los asesinatos tanto de Shakur como de Christopher Wallace, un rapero rival. Al dirigirse a Davis el martes, Kierny señaló que sus afirmaciones de haber cambiado desde la década de 1990 y de haber dejado atrás su pasado resultaban insuficientes. "No se puede arrebatar a un hombre de su familia", dijo Kierny refiriéndose a Shakur.

Una pelea en un casino, el origen de tood

El enfrentamiento en el casino surgió de la hostilidad entre dos bandas callejeras del área de Los Ángeles: los South Side Compton Crips —de los cuales Davis se autoproclamaba líder— y los Mob Piru, banda asociada con Shakur, Knight y su sello discográfico, Death Row Records.

Miembros de ambos grupos se encontraban en Las Vegas esa noche para asistir a un combate por el título mundial de peso pesado de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon.

Pocas horas después de la pelea en el casino, Davis subió a su sobrino y a otros dos cómplices a un Cadillac blanco y salió en busca de Shakur y Knight, decidido a ajustar cuentas, según un relato que Davis ofreció más tarde a la policía durante una investigación no relacionada y que los fiscales citaron en el juicio por asesinato.

Davis contó que pasó un arma a los dos hombres sentados detrás de él en el Cadillac; uno de ellos abrió fuego a través de la ventanilla cuando alcanzaron y se colocaron junto al vehículo de Knight y Shakur en medio del tráfico. Shakur recibió cuatro impactos de bala y falleció en un hospital seis días después.

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