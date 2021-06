La cómica Pepa Labrador cuenta qué es lo que le pasa cada vez que se sube a un escenario: "La mitad del público se piensa que soy la madre del cómico que va a actuar y la otra mitad que me van a dar un mocho y me voy a poner a fregar". Y si ser mujer en la industria del humor hace de todo menos gracia, rozar los 60 te sentencia aún más: "Tengo un perfil para la comedia que no vende, es una lucha diaria".

Se trata de una lucha para la que se tienen que preparar el doble. "Si una mujer tiene un día malo y pincha, dicen: 'Ya te dije que no había que traer mujeres", denuncia Labrador. Y es que a las cómicas, a diferencia de ellos, las evalúan en bloque. "Llegas a la comedia pensando que es un mundo muy progresista, muy feminista, o por lo menos muy igualitario, y te das cuenta de que no, que es todo lo contrario", lamenta Marina Lobo, cómica y periodista.

En este sentido, la cómica Penny Jay afirma: "Con que se haga un vistazo rápido a cuales son los principales programas de humor en España y cual es la cantidad de mujeres que participan tanto detrás como delante, los números son irrisorios".

Sin embargo, esta desproporción nada tiene que ver con que haya pocas mujeres cómicas, porque las hay. "Ellos mismos alimentan el machismo dentro de la industria", expresa Lobo.

'Riot Comedy', un espectáculo para reivindicar que las cómicas existen

Precisamente, el espectáculo 'Riot Comedy', fundado por la humorista Penny Jay, nació para reivindicar que las cómicas existen, y aunque ya ha dado visibilidad a más de un centenar, su creadora conoce bien el rechazo: "Se mostraba mucho interés por el espectáculo, per cuando decía que era un show protagonizado únicamente por mujeres, dejaban de contestar".

Las cómicas dicen que ya están acostumbradas a ese tipo de silencios, pero hay unos que les han dolido especialmente: "El de compañeros que al no decir nada son cómplices de lo que está pasando", lamenta Marina Lobo.

Pero aunque no les dejen los escenarios, ya están ellas para callar bocas tirando de humor, talento e ironía.