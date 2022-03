El bofetón de Will Smith a Chris Rock tras la broma en referencia a la alopecia de su mujer Jada Pinket-Smith ha eclipsado prácticamente todos los momentos de la gala. Pero esa no fue la única broma del irreverente humorista que ha provocado la polémica.

Justo antes de las palabras que hacían enfurecer al actor de 'El Príncipe de Bel Air', el presentador de la gala hacía un comentario machista que afecta a una de las grandes actrices del cine español: Penélope Cruz.

"Javier Bardem y su mujer están nominados hoy. Si Bardem gana y ella no, entonces él no ganará esta noche", comenzaba el presentador de la gala. "¿Sabéis quién tiene el trabajo más duro esta noche? Javier Bardem y su esposa están nominados. Si ella pierde, no hay forma de que él pueda ganar. Javier está rezando para que le gane Will Smith. ¡Por favor, dios mío!", seguía Rock en referencia a Cruz y Bardem y ante las risas y aplausos del público.

Unas palabras machistas en las que la nominada al Óscar a Mejor Actriz principal pasa a ser "la mujer de...". En ningún momento el humorista se refiere a ella por su nombre.

Penélope Cruz optaba a la estatuilla por su papel protagonista en 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar, aunque finalmente fue Jessica Chastain la que se llevaba el Óscar por 'Los ojos de Tammy Faye'.

El que sí hacía justicia a Penélope Cruz, como ya pasó en la gala de los Goya, fue su marido. Javier Bardem se refería a ella en la alfombra roja antes de la gala. "Ella es una superheroína por sí misma, no necesita ninguna capa", explicaba orgulloso Bardem a la pregunta de un reportero de Variety. "Es una gran mujer. Es lista, brillante, valiente, generosa, amorosa, se preocupa por los demás, y también es débil. Es una supermujer", sentenciaba el actor.