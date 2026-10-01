"Un colegio de élite": identifican en el norte de Grecia la escuela en la que Aristóteles formó a Alejandro Magno

Los detalles En este recinto, el filósofo enseñó a uno de los conquistadores más importantes de la historia lecciones de ética, política, letras y ciencias naturales. Contaba con salones de banquetes, un pabellón deportivo, un estadio de atletismo y hasta con una pista de correr cubierta.

En un hallazgo arqueológico crucial en Grecia, se ha descubierto la escuela donde Aristóteles educó a Alejandro Magno hace más de 2.300 años. Ubicada en Mieza, al norte del país, la escuela fue fundada por Filipo II y se describe como un "colegio de élite" para los hijos de los macedonios más ilustres. El complejo abarca tres hectáreas con edificios que incluyen salones de banquetes, un pabellón deportivo y aulas con pupitres de piedra. Se han encontrado monedas, cerámicas y estiletes antiguos. Las excavaciones, iniciadas en 2024, revelan la importancia de la educación en la Macedonia de Filipo II, destacando la influencia de estas instituciones en la expansión del imperio de Alejandro desde Grecia hasta la India.

Importantísimo hallazgo arqueológico el que se ha realizado en Grecia. En una zona al norte del país, en la que se ha encontrado la escuela donde el filósofo Aristóteles formó hace más de 2.300 años al joven Alejandro Magno, una de las personalidades más importantes de la historia que en un futuro sería conquistador de un imperio que se extendió desde Grecia hasta India.

"Estamos totalmente seguros de que se trata de la escuela que fundó Filipo II", ha asegurado Angelikí Kottaridi, arqueóloga que dirige las excavaciones en la región de Emacia.

Se trata del yacimiento de la antigua ciudad macedonia de Mieza, una extensión de unas tres hectáreas que alberga un complejo de edificios con salones de banquetes, un pabellón deportivo, un estadio de atletismo, una pista de correr cubierta y aulas de enseñanza con pupitres de piedra.

En las ruinas, los arqueólogos han descubierto monedas, cerámicas y cuatro estiletes que los alumnos de la antigüedad usaban para escribir. Esto es algo que puede proporcionar pistas sobre quiénes recibieron formación en el recinto.

El historiador romano Plutarco, en su obra 'Vidas paralelas', recoge que Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles entre los 13 y los 16 años, época en la que el filósofo le impartió clases de ética, política, letras y ciencias naturales.

"Un colegio de élite"

Dos años después, el joven estaba ya listo para gobernar y ponerse, en el 338 a.C., al frente de la caballería en la batalla decisiva de Queronea, en la que Filipo derrotó a las fuerzas de atenienses y tebanos.

Kottaridi, en ese sentido, ha recalcado que además de esta escuela Filipo fundó otras dos en Anfípolis y en Aigai, capital del reino macedonio. Sin embargo, es la de Mieza la que hoy "se describiría como un colegio de élite", donde los hijos de los macedonios más ilustres se formaban para la guerra con clases de táctica, estrategia y entrenamiento físico.

Además, este año se ha descubierto un complejo de habitaciones contiguo a las aulas que incluía una antesala y dos salas de banquetes, en las que se conservan suelos de mosaico y plataformas elevadas para colocar divanes en los que cabían hasta 20 comensales.

La escuela incluía también una pista de correr techada de 200 metros, en la que se erigían hasta 64 columnas dóricas y que se usaba para el entrenamiento físico durante días de extremo frío o calor. En esta estructura y en otros puntos del recinto se han recuperado elementos arquitectónicos y decorativos similares a los del palacio real macedonio de Aigai, donde residieron Filipo y Alejandro.

Kottaridi ha señalado que "lo más impresionante" del hallazgo es la demostración de que la "preocupación estatal por la educación integral y organizada" no comenzó en las ciudades como Atenas, sino que también existía en la Macedonia de Filipo II.

"Estos gimnasios en los que se aprendían letras, el arte de la guerra, la cultura y la lengua griega acompañarán a Alejandro en su campaña militar y se convertirán en la piedra angular del período helenístico", señala la arqueóloga.

Un imperio desde Grecia hasta India

En el 334 a. C., Alejandro Magno inició la campaña militar con la que derrotó a persas, egipcios y fenicios, consolidando en solo una década un vasto imperio que se extendía desde Grecia hasta el valle del río Indo y desde Egipto hasta Asia Central.

En todo ese territorio fundó decenas de ciudades, como Alejandría en Egipto, en las que el elemento más característico eran precisamente estas escuelas gracias a las que se difundieron tanto la cultura como la lengua griega a "los pueblos del mundo de entonces".

Las excavaciones en Mieza se iniciaron en 2024 y este año continuarán centradas en el área del pabellón deportivo y las aulas de enseñanza.

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