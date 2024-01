Este domingo se celebra la sexta sesión preliminar del COAC 2024 y se subirán al escenario otras siete agrupaciones al escenario para intentar colarse en los cuartos de final de la competición. A partir de las 20:00 horas varias chirigotas, comparsas y un coro harán vibrar el Teatro Falla de Cádiz con sus particulares canciones y sátiras.

'Los luciérnagas' uno de los coros cabezas de serie de este año serán los encargados de dar el pistoletazo de salida del espectáculo de este 14 de enero. Además, en esta sesión también se podrá disfrutar de otro de los grandes favoritos ya que entre las comparsas destaca 'La resbalaera, una comparsa de toda la vida', al ser una de las cabezas de serie de este año tras pasar a los semifinales del año pasado. Esta comparsa de Nene Cheza y José Luis Zampaña se forjo en 2017 con la agrupación 'Los depredadores' y en 2022, tras la pandemia volvieron como 'Los veletas. Una comparsa para toda la vida' y desde entonces han mantenido el sello de 'toda la vida' para destacar que son una comparsa que apuesta por lo clásico.

Orden de actuación

Coro: 'Los luciérnagas' (Julio Pardo Carrillo, Antonio Rivas Cabañas y Carlos Sánchez Maira 'Carlines')

Chirigota: 'Los super-ego' (Miguel Ángel Llull, David Verde y José Arauz)

Comparsa: 'La fiesta' (José Javier Puerto Rodríguez y Luis Rivero)

Chirigota: 'Sácamela de la boca' (Alejandro Pérez Sánchez y David Corrales)

Comparsa: 'La resbalaera, una comparsa de toda la vida' (Nene Cheza y José Luis Zampaña)

Chirigota: '¡Por fin lo despedimos!' (Juan Chaves, José Ignacio Rodríguez y Alfonso Chaves)

Comparsa: 'Los estrellaos' (Granada)

Dónde ver la sexta sesión en directo

El COAC se celebra en el Teatro Falla y aunque salen a la venta entradas para acudir de público al gran evento carnavalesco, las entradas para las fases preliminares se agotaron en minutos y aquellos que no se han hecho con los tickets ya no tienen opciones de disfrutar del show en vivo y directo. No obstante, se podrá seguir la gala íntegra en directo desde la comodidad del hogar mediante la retransmisión de la web de laSexta.