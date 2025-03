El cine vive su gran día con unos Oscar sin favoritos claros marcados por la polémica de Karla Sofía Gascón

Se acerca la fiesta del cine. Se acerca el día en que se descubra cuál es la mejor película del año. Quién es el mejor director. Quiénes son los mejores intérpretes del séptimo arte. Porque llegan los Oscar. Porque llega la que será edición número 97 de los Oscar. Porque la alfombra roja se desplegará en Los Ángeles, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, para repartir las preciadas estatuillas.

Para repartir estos prestigiosos premios. Para celebrar el curso cinematográfico de la mejor forma posible. Porque no hay premio igual. Porque no hay galardón similar en cuanto a importancia y reputación. Porque, como se suele decir en el mundo del deporte, nadie se acuerda del segundo.

Los ojos van para los que suben al escenario. Para los que recogen el galardón. Para los que convierten nominaciones en premios. Este 2025 hay una que cuenta con más opciones que el resto... pero que se ha visto salpicada por una gran polémica relacionada con una de sus actrices.

Se trata de la película 'Emilia Pérez', dirigida por el francés Jacques Audiard, que está nominada en 13 categorías. Entre sus opciones, la de Mejor Actriz Principal con la española Karla Sofía Gascón, la primera actriz transexual en optar a ganar una de estas estatuillas.

Karla Sofía Gascón, en Los Ángeles

Estará en la gala. Lo estará después de toda la polémica en la que ha estado envuelta. Después de esos tuits, con contenido islamófobo, que han hecho que Netflix, quien está detrás de esta película, la haya eliminado de toda promoción del filme.

La Academia ha sido clara al respecto. "La nominación de Karla es histórica. Es realmente importante y lo respetamos, pero no aprobamos el discurso de odio. Todos los nominados están invitados al evento, y espero que, si se une a nosotros, haya un aire de respeto. Hay más de 200 nominados y es una noche que trata de más que de una persona", expresa Bill Kramer, CEO de la Academia del Cine, en 'The Hollywood Reporter'.

Gascón, mientras, ha estado en la gala de los Premios César. Ha estado en una gala en la que 'Emilia Pérez' se ha alzado como la gran triunfadora. Ha estado, ha reaparecido, en público después de no estar ni en los Goya ni en los BAFTA.

'Emilia Pérez' manda con 13 nominaciones

No en vano el filme es, como anteriormente se expuso, quien cuenta con más nominaciones en los Oscar. Le siguen 'The Brutalist' y 'Wicked', con diez, mientras que 'Cónclave' y 'A Complete Unknown' cuentan con ocho opciones a estatuilla. Después, 'Anora', con seis, 'Dune: Parte 2' y 'La Sustancia', con cinco, 'Nosferatu', con cuatro, 'Sing Sing' y 'Aún estoy aquí', con tres, y 'Nickel Boys', 'A Real Pain', 'The Apprentice: la historia de Trump' y 'Flow', con dos.

Todo en una ceremonia que tendrá al humorista Conan O'Brien como director de orquesta. Un O'Brien que es un maestro en lo que a la presentación se refiere y que cuenta en su haber con un programa de gran éxito como 'Saturday Night Live'. Toma el relevo de Jimmy Kimmel, quien hizo lo propio en las dos galas anteriores. Ambos, figuras importantes en el llamado 'late night' de EEUU.

Todo, para dar glamour y lujo a la gran fiesta del cine. Para saber quién se alza con las preciadas estatuillas. Para ver a los Adrien Brody, a los Ralph Fiennes, a los Timothy Chalamet y a los Sebastian Stan. Para ver, quién sabe si ganando, a Demi Moore en la categoría de Mejor Actriz Principal. O quién sabe si lo hará Karla Sofía Gascón para sumar el premio al que posiblemente se lleve su compañera de reparto Zoe Saldaña, conocida por los taquillazos de 'Avatar' y 'Avengers: Endgame' por su papel de Gamora en el UCM.

Lista de nominados a los Oscar 2025

Sin más dilación, la lista de nominados por categoría a los Premios Oscar 2025. A la edición número 97 de la gran fiesta del cine.

Mejor película

A complete unknown (James Mangold)

Anora (Sean Baker)

Aún estoy aquí (Walter Salles)

The Brutalist (Brady Corbet)

Cónclave (Edward Berger)

Dune: parte 2 (Denis Villeneuve)

Emilia Pérez (Jacques Audiard)

La sustancia (Coralie Fargeat)

Nickel Boys (RaMell Ross)

Wicked (Jon M. Chu)

Mejor director

Brady Corbet (The Brutalist)

Coralie Fargeat (La sustancia)

James Mangold (A Complete Unknown)

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Sean Baker (Anora)

Mejor actor principal

Adrien Brody (The Brutalist)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Cónclave)

Sebastian Stan (The Apprentice. La historia de Trump)

Timothée Chalamet (A complete unknown)

Mejor actriz principal

Cynthia Erivo (Wicked)

Demi Moore (La sustancia)

Fernanda Torres (Aún estoy aquí)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Mejor actor de reparto

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (A Real Pain)

Edward Norton (A Complete Unknown)

Guy Pearce (The Brutalist)

Jeremy Strong (The Apprentice. La historia de Trump)

Mejor actriz de reparto

Monica Barbaro (A Complete Unknown)

Felicity Jones (The Brutalist)

Ariana Grande (Wicked)

Isabella Rossellini (Cónclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Mejor guion original

Anora

The Brutalist

A Real Pain

Septiembre 5

La sustancia

Mejor guion adaptado

A Complete Unknown

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Mejor película internacional

Aún estoy aquí (Brasil)

La chica de la aguja (Dinamarca)

Emilia Pérez (Francia)

La semilla de la higuera sagrada (Alemania)

Flow (Letonia)

Mejor dirección de fotografía

The Brutalist

Dune: Parte Dos

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Mejor documental

Black Box Diaries (Shiori Ito)

No Other Land (Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor)

Porcelain War (Brendan Bellomo y Slava Leontyev)

Soundtrack to a Coup d'Etat (Johan Grimonprez)

Sugarcane (Emily Kassie y Julian Brave NoiseCat)

Mejor película de animación

Flow (Gints Zilbalodis)

Inside Out 2 (Kelsey Mann)

Memoria de un caracol (Adam Elliot)

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas (Nick Park y Merlin Crossingham)

Robot salvaje (Chris Sanders)

Mejores efectos visuales

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Parte Dos

El reino del planeta de los simios

Wicked

Mejor montaje

Anora

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor canción original

El Mal (Emilia Pérez)

The Journey (Seis Triple Ocho)

Like a Bird (Sing Sing)

Mi Camino (Emilia Perez)

Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

Mejor banda sonora

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Robot salvaje

Mejor diseño de producción

The Brutalist

Cónclave

Dune: Parte Dos

Nosferatu

Wicked

Mejor maquillaje

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

La sustancia

Wicked

Mejor diseño de vestuario

A Complete Unknown

Cónclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Mejor sonido

A Complete Unknown

Dune: Parte Dos

Emilia Pérez

Wicked

Robot salvaje

Mejor corto documental

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Mejor corto de acción en vivo

Alien

Anuja

I'm Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Would Not Remain Silent

Mejor corto animado

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Horario y dónde ver los Oscar 2025

La ceremonia de los Oscar 2025 tendrá lugar en la madrugada del domingo 2 de marzo al lunes 3 de marzo. Comenzará a las 01:00 en horario peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias, y se podrá ver en Movistar Plus.