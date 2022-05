La cantante Chanel Terrero, representante de España en Eurovisión, ha tenido que salir al paso para desmentir algunas informaciones que durante este fin de semana habían publicado diferentes medios y que tenían preocupados a sus familiares y amigos.

Ciertos titulares recogían que la cantante había sufrido un intento de agresión el día que actúo en las madrileñas fiestas de San Isidro. Cabe recordar que la artista llegó directa del festival celebrado en Turín a la Plaza Mayor de la capital para agradecer el apoyo de todos sus seguidores en el certamen con una actuación en directo.

Según recogían estos medios, Chanel casi habría sido atacada en su camerino por un hombre armado con una pistola. Pero esta información es falsa.

Así lo ha desmentido la propia artista en sus redes sociales, donde ha pedido que no se inventen noticias y menos de este calado: "Por favor, no inventéis noticias y menos si son de tal gravedad como la que se está diciendo. Preocupáis a mi familia y amigos", confesaba Chanel, que añadía que se encontraba bien y que no había pasado nada.

También desde la televisión pública TVE, a través del programa 'Corazón', se ha desmentido esta noticia. En el programa recopilaron algunos de los titulares que daban esta información para después desmentirla con unas declaraciones de María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE.