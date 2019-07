Ya están aquí, la espera ya ha acabado. La banda de ladrones más famosa de la pequeña pantalla vuelve con su tercera entrega con un nuevo objetivo: el Banco de España. Netflix ya ha lanzado los nuevos capítulos de 'La Casa de Papel', todos de golpe, por lo que los más ansiosos podrán ver la temporada en menos de un día en 190 países.

El Profesor (Álvaro Morte), Tokio (Úrsula Corberó), Nairobi (Alba Flores), Denver (Jaime Lorente), Mónica Gaztambide reconvertida en Estocolmo (Esther Acebo), Helsinki (Darko Peric), y Raquel Murillo, ahora Lisboa (Itziar Ituño), reaparecen con sus monos rojos y las caretas de Dalí con nuevas misiones suicidas entre las que se encuentra salvar a Río (Miguel Herrán), quien ha sido secuestrado. Además, hay nuevas incorporaciones: el Ingeniero (Rodrigo de la Serna), Bogotá (Hovik Keuchkerian) y Marsella (Luka Peros).

El estreno ha sido simultáneo este viernes en todos los países. Estas son las horas desde las que se puede disfrutar de la nueva temporada:

Los nuevos capítulos no duran tanto como los anteriores: no llegan a la hora. Un cambio agradecido puesto que la plataforma digital no está acostumbrada a lanzar capítulos que duren más de una hora. Por ello, Netflix ha cortado los anteriores para hacerlos más cortos para el público internacional."Si ambas temporadas tenían entre 6 y 8 capítulos aquí en España, en el resto del mundo tendrán 12 y 16", añade.

Para ir calentando motores, se puede disfrutar con un tráiler de poco más de dos minutos que hace que consigamos hacernos una idea clara de las sorpresas que nos vamos a encontrar.

El grupo de atracadores más populares de la ficción en los últimos tiempos consiguió finalizar con éxito su atraco en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, perno su camino no terminó ahí. Y una muestra clara es el mensaje con el que el profesor arranca este nuevo avance: "Acabamos de entrar en aguas internacionales. Hemos conseguido escapar, pero ahora viene lo más difícil… mantenerse vivo".

Para aquellos que ya la hayan terminado, tranquilos. Las caretas de Dalí volverán en 2020 con la cuarta entrega. Los capítulos se están escribiendo y ya están rodando algunos por Madrid. Y es que, como dice el Profesor, "Somos la resistencia contra el sistema y no nos esconderemos".