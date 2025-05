Las 'cantareiras' de Galicia, protagonistas del Día das Letras Galegas de 2025

No a una, sino a todas: el Día das Letras Galegas de 2025 está dedicado a las 'cantareiras', una representación colectiva para honrar a la poesía popular oral.

Todo el mundo sabe cómo suena una pandereta, aunque no todos entienden conceptos tan festivos en la Galicia más rural como foliadas, ruadas o seráns. Y si alguien sin raíces gallegas los conoce, quizás sea gracias a figuras como las de las Tanxugueiras —"Esta noite hai foliada, esta noite hai serán, agárdoche no terreiro, compañeriña leal", cantaban en 'Terra', el tema que llevaron al Benidorm Fest y se quedó a las puertas de representar a España en Eurovisión—.

La pandereta ha sido protagonista en Galicia durante años y años y vuelve a serlo cada vez más. Y quienes están detrás de ellas, mayoritariamente mujeres, también: las pandeireteiras y cantareirashan formado parte de la idiosincrasia gallega desde siempre. La música tradicional, la "poesía popular oral" de estas agrupaciones de mujeres que, pandereta en mano, han traído hasta la actualidad la música desde el siglo XIX es a quien se le dedica en 2025 el Día das Letras Galegas.

Cada año, Galicia tiene marcado en su calendario laboral el 17 de mayo, una especie de 'día del libro' a la gallega para exaltar la literatura y lengua propias de la tierra. A lo largo de los años, pocas mujeres han sido homenajeadas —pese a que el día fue elegido, precisamente, por ser la fecha en la que se publicaron los 'Cantares gallegos' de Rosalía de Castro—. En 2025, todas juntas: el día se le dedica a estas agrupaciones, personificadas en una en particular: las Pandeireteiras de Mens (Malpica).

"No están todas las que son"

Ellas fueron Adolfina y Rosa Casás Rama, Eva Castiñeiro Santos, Manuela Lema, Teresa García Prieto y Prudencia y Asunción Garrido Ameixenda. Desde la Real Academia Galega (RAG) señalan el carácter anónimo de la transmisión popular como uno de los factores que dificultó la "elección concreta de las personajes que iban a encarnar este homenaje". "Las mujeres (las 'cantareiras') no eran conocidas más allá de los límites de sus aldeas (...). Los grupos no solían recibir un nombre ni se ajustaban a formatos fijos", explican. Por eso, quizás es importante subrayar que el Día das Letras Galegas, encarnado en ellas, va para todas aquellas que "cuidaron, enriquecieron y transmitieron esta tradición centenaria". "No están todas las que son", sostienen.

Pero las Pandereteiras de Mens representan a todas ellas. "Cuando alguna ya tenía más de 80 años, viajaron por Europa y América con su música formando parte, desde 1972, de la Agrupación Folclórica Aturuxo", recuerdan desde la Academia. Su historia fue rescatada gracias a la musicóloga y antropóloga social Beatriz Busto Miramontes, quien se refiere a ellas como la "cabeza visible y audible del 'rexurdimento' ('resurgimiento', en castellano; así es como se conoce al periodo de recuperación y revitalización de la lengua gallega a lo largo del siglo XIX) moderno de la música bailable de tradición oral en Galicia".

Eran mujeres, viejas, vestidas de negro y del mundo rural. Y ellas, en palabras de Busto (recogidas por la RAG), accedieron "a un lugar visible y público, a un escenario, en aquellos años setenta". Y seguramente ellas estarían orgullosas de otras 'cantareiras' más modernas, como Fillas de Cassandra, que en su repertorio dedican una canción precisamente a las mujeres que les pasaron la tradición del cante, con 'Tataravoa' ('Tatarabuena'), un himno a las tatarabuelas que estarían tan "contentas" si las escucharan cantar hoy.