Las canciones populares del bando republicano en la Guerra Civil: recopiladas por Lorca y adaptadas por Alberti como símbolo antifascista

¿Por qué es importante?Se desconocía su autoría hasta este mismo jueves, que se ha descubierto que fue el poeta Rafael Alberti, amigo de Federico García Lorca, quien las adaptó. Lo acaba de descubrir el propio Pedro Corral, investigando la historia del director de escena Felipe Lluch.

Durante la Guerra Civil Española, varias canciones se hicieron populares entre los soldados del frente republicano en Madrid, sirviendo como himnos de resistencia. Este jueves se reveló que tres de estas coplas, adaptadas por Rafael Alberti a partir de canciones populares rescatadas por Federico García Lorca, fueron especialmente influyentes. Las canciones 'Los cuatro generales', 'El quinto regimiento' y 'El tren blindado' se convirtieron en armas musicales del Gobierno de la República, con letras de contenido antifascista. El historiador Pedro Corral descubrió que Alberti fue el autor de estas adaptaciones mientras investigaba al director de escena Felipe Lluch, quien las recitó en 1937. Aunque Alberti y su esposa vivieron en el exilio tras la guerra, este hallazgo resalta el impacto de la música en ese periodo.

Durante la Guerra Civil, muchas canciones se hicieron populares entre los soldados del frente republicano en Madrid. Las cantaban como himnos de resistencia y, este jueves, hemos sabido que, entre todos los temas, triunfaban entre los milicianos tres coplas que fueron adaptaciones hechas por Rafael Alberti sobre canciones populares que había rescatado Federico García Lorca poco antes de morir.

Nos referimos a las canciones: 'Los cuatro generales', interpretada por Rolando Alarcón; 'El quinto regimiento', en voz de Pi de la Serna'; y 'El tren blindado'.

Porque el Gobierno de la República utilizó la música como arma. Canciones que rezaban mensajes como: "Yo me subí a un pino verde por ver si Franco llegaba" o, "El 18 de julio en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el Quinto Regimiento". Antiguas canciones populares que se versionaron para darles un nuevo significado antifascista. Se desconocía su autoría hasta este mismo jueves, que se ha descubierto que fue el poeta Rafael Alberti, amigo de Federico García Lorca, quien las adaptó.

Alberti "empieza a adaptar cancioneros populares rescatados por Lorca por las circunstancias de la guerra", explica a laSexta el historiador Pedro Corral. Aunque Alberti nunca las reclamó como suyas porque, en palabras de este historiador, "al fin y al cabo eran unas adaptaciones del momento".

Y es que, este detalle tan importante lo acaba de descubrir el propio Pedro Corral, investigando la historia del director de escena Felipe Lluch, quien las recitó en su programa de radio en julio del 1937, citando a Alberti como autor. "Felipe Lluch ha sido detenido y se le abre un sumario por su pasado como militante de un partido de derechistas, Acción Popular", recuerda.

Por aquellas fechas, Lorca ya había sido fusilado. Felipe Lluch murió poco después de acabar la guerra y Alberti y la escritora María Teresa León, su mujer, vivieron en el exilio y no volvieron a España hasta 1977.

Puede que este hallazgo parezca algo menor en nuestra historia. Pero viendo el impacto que provocó en sus vidas, solo lo parece.

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