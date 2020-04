En plena crisis sanitaria y con la población confinada en sus hogares, Extremoduro ha querido insuflar ánimo a sus seguidores con un nuevo tema, 'Yo me quedo contigo aquí', que el grupo ha compartido a través de las redes sociales y en su web.

A la nueva canción, interpretada por el vocalista de la mítica banda, Robe Iniesta, la acompañan unas palabras del cantante:

"Hola a todos, espero que lo llevéis lo mejor posible. Me gustaría daros un poco de ánimo.

Una vez me dijo mi primo Potri, Antonio Ojea, que no le gustaba que le vieran haciendo bocetos cuando dibujaba. Literalmente, me dijo que para él era como si le vieran cagando. Y le comprendí, porque a mí me pasa un poco igual, así que seguramente me arrepentiré de este vídeo, pero no importa.

Afortunadamente, en mi vida, he hecho muchas cosas de las que luego me he arrepentido. ¡Besos y abrazos!

Robe"

Puedes escuchar la nueva canción en el vídeo que acompaña estas líneas:

La gira de despedida, en el aire

La mítica banda de rock, cuyos integrantes llevan sin actuar años sin actuar juntos, tenía prevista una gira de despedida para este verano, que podría verse afectada por la crisis sanitaria. La banda, que aún no ha comunicado si se aplazarán los conciertos que tenía programados, sí ha lanzado un mensaje de tranquilidad a sus fans: "Vamos a tocar por cojones", indicaron a través de las redes.