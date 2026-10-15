El discurso de Isabel Allende sobre la "amenaza del fascismo" tras ganar el Planeta: "Vuelve a salir el temor que me obligó a irme de mi país"

¿Qué ha dicho? La escritora chilena, vencedora en la 75 edición de los premios, ha afirmado que el galardón es "el más importante de la lengua española". "No saben lo que significa para mí. Es un desafío", ha expuesto.

Isabel Allende ha expresado su preocupación por el auge del fascismo y el totalitarismo en las democracias actuales, recordando el temor que la obligó a abandonar Chile tras el golpe militar. Al ganar el Premio Planeta con 'La hora antes del alba', escrita bajo el seudónimo 'Luz Ventura', Allende destacó la importancia de este galardón, describiéndolo como un desafío comparable a casarse a los 80 años. En su discurso, también habló sobre la historia de Alba, un personaje que simboliza resistencia y dignidad ante la dictadura. A sus 84 años, Allende ha conquistado el Planeta, llevándose un premio de un millón de euros.

Isabel Allende ha hablado del auge del "fascismo y el totalitarismo en las democracias". Del crecimiento de los movimientos radicales que han llevado a varios políticos de partidos de ultraderecha a los Gobiernos de varios países a lo largo y ancho del mundo. La escritora, tras ganar el Planeta por 'La hora antes del alba', ha afirmado que a tenor de lo que está sucediendo "vuelve a salir el temor" que hizo que tuviera que abandonar Chile tras el golpe de Estado.

"Ahora cuando veo tantas democracias amenazadas por el fascismo y el totalitarismo vuelve a salir el temor que me obligó a irme de mi país tras el golpe militar", ha expuesto.

Así ha expuesto su discurso. Uno en el que ha hablado de la historia de Alba: "Ha sido arrestada por la dictadura. La han violado, pero no han podido quebrar ni su espíritu ni su dignidad. Cada historia es una semilla y yo tengo cientos en la barriga. Brotan, y entonces sé que llega el momento de escribir".

La escritora, que ha ganado el premio por un libro escrito bajo el seudónimo 'Luz Ventura', ha hablado de la importancia de ganar el Planeta: "Es el más importante de la lengua española. No saben lo que significa esto para mí".

"Es un desafío, como volver a casarme a los 80 años. Hace 45 años que escribí 'La casa de los espíritus", ha recordado.

Al recoger el galardón, la escritora ha desatado las risas del público al contar el motivo por el que no se había presentado hasta ahora a un concurso: "Quería evitar la humillación de quedarme en la cola".

Ahora, a sus 84 años, ha conquistado el Planeta en la 75 edición de los premios, logrando además el montante del millón de euros con el que está dotado el galardón. Sergio Hernández Carrasco, finalista por 'La Añoranza'.