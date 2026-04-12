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Un espectáculo sin filtros

Bad Gyal deslumbra y hace vibrar a un público completamente entregado en Madrid

Los detalles La artista catalana arrancó ese sábado el primero de sus tres conciertos previstos en la capital e hizo vibrar al Movistar Arena desde el primer minuto, en un espectáculo sin filtros.

Bad Gyal en su concierto en el Movistar Arena de MadridBad Gyal en su concierto en el Movistar Arena de MadridEuropa Press

Bad Gyal deslumbró este sábado e hizo vibrar al público del Movistar Arena de Madrid. La cantante de 'Fiebre' presentó su nuevo disco 'Más Cara' en el primero de los tres conciertos previstos en la capital y para los que agotó las entradas a las pocas horas de que saliesen a la venta.

Haciendo honor al nombre del tour, que es el mismo que este último disco, la catalana centró su espectáculo sin filtros en torno a este concepto con canciones como 'Da Me', 'Choque', 'La iniciativa' o 'De por vida', entre otros temas.

Cuando no había pasado ni un minuto de las 21.00 horas de este sábado, comenzaron a sonar las primeras notas de 'Un coro y ya' y la artista sembró la histeria entre los presentes, que estallaron en gritos cuando Bad Gyal apareció enfundada en un conjunto lencero rosa fucsia, un abrigo de plumas y un antifaz semitransparente.

Así, las cerca de dos horas de concierto fueron un repaso a su álbum y también un espectáculo de baile, aunque también hubo espacio para algunos de sus ya clásicos 'Fiebre', 'Internationally', 'Blin Blin' o 'Zorra', con los que la artista logró terminar de incendiar el recinto madrileño. En todo momento, una legión de bailarines acompañaron a la catalana, quien invitó al escenario a 8Belial para compartir con él 'Tic tac (Hour love)'.

Antes de despedirse de sus seguidores, la artista subió al escenario a sus dos fans "más pequeñas". "Cuando era así de pequeña, soñaba con esto", confesó sonriente. Finalmente, puso el broche de oro al concierto recordando que hace 10 años sacó su primera canción, 'Pai'. "Hace exactamente 10 años que saqué mi primera canción así que aunque ya sabéis los que me seguís que soy mucho de adelantar, de no mirar atrás, de evolucionar, de estar a gusto con la piel que tengo ahora, es un día especial", expresó ante un público entregado con la artista.

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