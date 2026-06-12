Atresmedia y otros operadores firman un acuerdo histórico para reforzar la protección de los menores en las pantallas

Posado de los firmantes del acuerdo con la CNMC, entre ellos Silvio González, vicepresidente ejecutivo de Atresmedia

Los detalles El acuerdo establece un sistema común de calificación por edades y descriptores de contenido en televisión y plataformas. Es el resultado de más de dos años de trabajo entre los operadores del sector, entre ellos Atresmedia, y el Gobierno.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los principales agentes del sector audiovisual, entre ellos Atresmedia, han firmado el acuerdo de corregulación para la calificación de programas y contenidos audiovisuales, una iniciativa destinada a reforzar la protección de los menores y mejorar la información que reciben las personas usuarias.

El acuerdo establece un modelo homogéneo de clasificación por edades y descriptores de contenido, aplicable a televisión, servicios bajo demanda e influencers que tengan la condición de UER (usuarios de especial relevancia), que permitirá a los espectadores tomar decisiones más informadas y facilitará el uso de herramientas de control parental.

El texto es el resultado de más de dos años de trabajo conjunto, durante los cuales se han llevado a cabo dos consultas públicas y un intenso proceso de colaboración con operadores, prestadores de servicios y autoridades competentes.

Asimismo, se ha trabajado estrechamente con las comunidades autónomas, tanto con aquellas que disponen de autoridades audiovisuales independientes como con las que ejercen estas competencias a través de sus consejerías, incluyendo también a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El acuerdo ha sido suscrito por la CNMC junto con los principales agentes del ecosistema audiovisual, entre ellos Atresmedia. Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal, incluyendo a los Usuarios de Especial Relevancia, deben estar adheridos a un sistema de regulación como el establecido en este acuerdo.

Incorporación progresiva de las comunidades autónomas

En el ámbito autonómico, la adhesión al acuerdo se producirá de forma progresiva. Cuando una comunidad autónoma se adhiera, permitirá que los prestadores bajo su supervisión -principalmente televisiones autonómicas y locales- puedan incorporarse al sistema.

Las adhesiones, en el momento de la firma inicial, son las del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) y el Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana (CACV), así como las autoridades audiovisuales de las CCAA de Castilla La Mancha y de Navarra.