¿Cuántas veces has buscado una serie y no sabes en qué plataforma la ponen? O cuantas veces lamentas todo ese tiempo empleado en buscar una y cuando por fin la has encontrado, toca irse a dormir. Pues esa pérdida de tiempo ya es historia gracias a 'Serielistas'.

Esta web es el mayor agregador digital de series del mercado español. Un proyecto de laSexta donde ver todas las series disponibles que hay en todas las plataformas.

Actualmente, 'Serielistas' tiene más de 2.600 series analizadas en constante actualización para estar al día del mejor contenido. Además, están clasificadas por un equipo de críticos expertos que las puntúan y las ordenan en listas temáticas como "últimos estrenos", "series de las que todo el mundo habla", "comedia", "series documentales" o "miniseries".

Cada serie tiene una valoración de 0 a 100 y una ficha pormenorizada con su sinopsis, reparto o curiosidades para que no se escape ni un detalle. Y como el objetivo es ahorrar tiempo, basta con entrar en 'Serielistas', buscar una serie, encontrarla y con un solo click, acceder directamente a la plataforma que la contiene.

Y eso no es todo, porque en la sección 'Noticias' se puede estar al día de toda la actualidad del universo de las series: próximos estrenos, rodajes, entrevistas y reportajes de sus series favoritas y de otras que todavía no saben que lo son porque no las han visto.

Para gestionar toda esta información existe el área de usuario, que es una comunidad abierta y viva donde es tan sencillo como inscribirse, guardar tus series favoritas y configurar un catálogo para estar siempre al día.

'Serielistas' es un agregador que suma la fuerza informativa de laSexta para crear el portal más completo del universo de las series.