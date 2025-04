Así se fraguó la colaboración entre Leiva y Robe Iniesta en el tema 'Caída libre': "Se la puse botando para que dijera que 'no'"

No es Robe alguien que suela decir 'sí'

Leiva y Robe Iniesta, dos icónicas voces del panorama musical español, han unido fuerzas en la canción 'Caída libre'. Esta colaboración, que tiene una historia interesante detrás ya que Robe Iniesta no suele aceptar fácilmente este tipo de propuestas. Leiva logró convencerlo al enviarle la canción y compartir su propia reticencia habitual a colaborar, lo que finalmente llevó a Robe a aceptar. 'Caída libre' forma parte de "Gigante", el sexto álbum de estudio de Leiva, un trabajo que refleja su esencia artística a través de canciones que oscilan entre la solidez y la vulnerabilidad.

Leiva y Robe Iniesta. Dos de las voces más reconocibles del panorama musical español. Dos voces que se han unido. Que se han juntado para el tema 'Caída libre' en una colaboración de esas que tienen su historia detrás. Porque no es Robe Iniesta alguien que suela decir 'sí' a hacer algo así.

Porque Leiva lo sabe. Lo sabía. Porque ha contado cómo convenció a Robe para colaborar: "Le mandé la canción y le dije 'yo soy el primero que dice que no al 80% de cosas que me proponen".

"Se la puse botando para que él me dijera 'yo no voy a hacer nada'", cuenta un Leiva que ha logrado, tras unas pinceladas que hicieron de la canción algo más 'recio', tener un tema junto a Robe Iniesta.

Lo de Sabina, ahora su mejor amigo, fue diferente. "Me llamó él. Algo le interesaba. No sé qué, pero es más listo que el hambre. No sé qué le aporto", dice él, pero los que siguen a los de Úbeda saben que le ha regalado una segunda juventud.

Juancho, su escudero... y su hermano de sangre

Leiva, además, también cuenta con su propio escudero. Es su hermano de sangre, Juancho. "Llevo mi casa a cuestas. Es un guitarrista increíble. Un cantante increíble. Hace dos giras, mientras los demás hacemos una", cuenta.

Porque él, de pequeño, era Miguel. Jugando en el parque le sacaron parecido con Leivinha, un jugador del Atleti. De su Atleti: "No le vi en vida, era sólo un chiquillo".

Ahora que llena estadios y está en las listas de ventas y de éxitos, Leiva se define como alguien normal: "Mi vida es simple y decepcionaría a mucha gente. Si me pudieran ver por un agujerito verían que voy a la compra y paseo al perro".

'Gigante', sexto trabajo en estudio de Leiva

El tema 'Caída Libre' forma parte de Gigante, sexto trabajo en estudio de Leiva. Es este el testimonio definitivo del artista madrileño, un autorretrato esencial de canciones cautivadoras, que se mueven con naturalidad entre lo sólido y lo vulnerable, el vértigo y el arrebato, la confesión emocional y el guiño desvergonzado.