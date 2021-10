Arturo Pérez-Reverte también se ha sumado al fenómeno del momento: 'El Juego del Calamar'. El escritor ya ha visto la serie de principio a fin y ha escrito lo que opina sobre ella en redes sociales.

En su cuenta de Twitter ha querido dejar claro que, en caso de que estrenen una segunda temporada, no la verá porque el final le ha parecido "una chorrada".

"Pues ya he visto entera 'El juego del calamar'. Disfruté ocho episodios y medio. El final del noveno y último me parece una chorrada. Imagino que lo dejan así para una segunda temporada, que esta vez ya no veré", ha señalado.

Unos días antes de hacer esta publicación, el escritor apuntó que, a su juicio, no es una obra "apropiada para niños" porque estos "podrían imitar situaciones peligrosas, violentas o perversas". A pesar de ello, aseguró que le estaba "gustando mucho". Una opinión que parece haber variado un poco tras ver el final.

Seguramente hayas oído hablar de ella, pero por si todavía no la has visto, a continuación te damos unas pinceladas (sin spoiler) sobre el argumento. Cientos de jugadores con problemas económicos aceptan una extraña -y tentadora- invitación para competir en una serie de juegos infantiles y llegar a alzarse con un premio monetario que resolvería todos sus problemas. Entre ellos, se encuentran Kin-Hoo y Sang-Woo, dos amigos de la infancia que no están pasando por su mejor momento. Lo que no saben es que para hacerse con la victoria tendrán que poner en riesgo lo más preciado que poseen: su vida.