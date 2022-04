'El método Williams' cuenta con protagonismo español. El largometraje, que le valió a Will Smith su polémico Oscar, recoge el partido que disputaron Venus Williams y Arantxa Sánchez Vicario en 1994 durante el torneo de Oakland. La película enseña a una joven Venus Williams ganar el primer set, momento en el que la española fue al baño para efectuar una larga pausa y así cortar el ritmo de su rival para acabar remontando.

En la Cadena SER, Sánchez Vicario niega que los hechos ocurriesen de esa manera. "El partido lo gano, pero no como parece en la película", afirma. "Es imposible que me fuese de la pista en un 3-1, nunca te vas en los pares. En ese caso, me tendría que haber ido en el 3-2. Luego hay un tiempo limitado, me hubiesen sancionado si hubiese sido así. Pero eso le da importancia a la película, no hay otra manera de que sea relevante. Después gané 11 juegos seguidos, eso lo dice todo. Acabé ganando el torneo individual y doble", recuerda.

Para la extenista, el papel de "mala malísima" que se le atribuye es "totalmente incierto". "No lo entiendo. Yo he tenido una carrera brillantísima y nadie me ha regalado nada. No entiendo el significado de que saquen eso en estos momentos", defiende.

Además, aclara que guarda una buena relación con Richard Williams, padre de Venus y Serena. Descarta de igual manera efectuar medidas legales contra la película, algo que alega que "solo le daría más publicidad". "Posiblemente es lo que buscaban", lamenta.

En la película también se habla de los problemas de Jennifer Capriati, problemas que, para Sánchez Vicario, no están bien abordados. "Tuvo problemas, pero no como sale en la película. Forma parte del argumento que se inventaron. No dejaría de ser una película más y así le dan más morbo y más relevancia", critica.