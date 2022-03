Toda España ha estado muy pendiente en los dos últimos meses del estado de salud de Antonio Resines. El actor, que contrajo el COVID-19, fue ingresado en la UCI dada la gravedad de su caso. Allí pasó 38 días, hasta que logró superar la enfermedad, como él mismo contó, ya en proceso de recuperación, en una entrevista concedida a El Hormiguero: "En los días que estuve allí vivía como en un mundo paralelo que tenían puntos en común con la realidad, pero no controlas".

Ahora, un mes después de su primera aparición, Resines ha reflexionado sobre la vida a partir de sus experiencias cercanas a la muerte, que no han sido pocas. Porque no ha tenido una vida ni mucho menos fácil, tal y como ha expuesto en un mensaje publicado en LinkedIn que arranca de la siguiente manera: "Con 16 años, casi muero. Con 18, casi muero. Con 19, casi muero y con 23, casi muero otra vez".

"Cuatro siniestros totales en mi vida (en todos me chocaron). Son experiencias que te marcan para toda la vida. Pero en una de ellas tuve una experiencia cercana a la muerte", ha explicado el intérprete, que ha pasado a explicar que un accidente de coche en Italia y una transfusión de tres litros de sangre de un grupo distinto al suyo "hacen que casi la palme". Y ha añadido: "Yo diría que por un momento la palmé, porque me vi a mí mismo sobre la camilla, y a mi padre y a mi hermana a mi lado llorando".

Según ha proseguido narrando Resines, aquello le provocó "una anemia brutal" que casi le manda "a las puertas del cielo". A raíz de este recuerdo, el actor ha señalado: "Dicen que aprendemos a base de h*stias, y doy fe de que es verdad, porque cuando te enfrentas a la incertidumbre de vivir o morir no te queda otra que confiar". Esta es precisamente la reflexión que le ha permitido mandar un mensaje positivo.

"No existe nada que no tenga solución (excepto ya sabes el qué), así que no te amargues y disfruta del camino, que para eso hemos venido. BeLiquid, my friend", ha concluido en su mensaje, añadiendo un matiz en clave de humor: "Si te da miedo subir conmigo en un coche, no me lo tomaré a mal ;-)". Su publicación en LinkedIn no ha tardado en hacerse viral, registrando además cientos de mensajes de ánimo para el actor, que poco a poco se sigue recuperando de su última experiencia traumática.