Antonio Resines ha parecido públicamente por primera vez tras salir del hospital, donde ha estado más de un mes ingresado por coronavirus. Lo ha hecho con una conexión en directo con 'El Hormiguero', donde ha querido lanzar un mensaje claro: "Hay que apoyar la sanidad pública como sea, nos ha salvado la vida".

Como el actor ha explicad, su paso por la UCI le ha marcado y le ha hecho ser consciente de lo que está ocurriendo allí dentro durante toda la pandemia: "Hay gente que es asombrosa, estudian, se dejan la vida... Había 14 turnos para atender a las 97 personas que había en la UCI, nos hemos salvado 80", ha explicado. Una confesión que ha dejado visiblemente emocionado al presentador del programa, Pablo Motos.

Además, Resines ha querido explicar de primera mano cómo llegó al punto de necesitar ser ingresado. "Me encontraba bien hasta que sentí un poco de fiebre. Di positivo y fue una semana de debacle tosiendo y muy mal", ha relatado. En ese punto, le llevaron al hospital y a partir de entonces ya no se acuerda de nada de los 48 días que ha permanecido en el complejo hospitalario (36 días en la UCI y 12 en planta).

"Pensé que habían pasado cinco días, como un pequeño desmayo y cuando me desperté el veintitantos de enero. Me quedé acojonado". Recuerda además que durante su ingreso vivió sensaciones raras: "Vives un mundo extrañísimo que tiene puntos en común con la realidad y se pasa muy mal porque no controlas", ha contado.

Los estragos que el virus ha causado en él aun son evidentes. Se cansa mucho al hablar, tal y como ha explicado, y tiene una "atrofia del 80%", ha perdido músculo y necesita de la ayuda de un andador para poder andar. Con todo, el artista no pierde la esperanza: "Me recuperaré, pero es lento y complicado y hace falta esfuerzo", y agradece poder contarlo a día de hoy. "Me he librado de una, macho, ese es el resumen", ha confesado a su amigo Pablo.

Por ello, el actor también ha querido dejar un mensaje al final de su intervención en el programa: "Que todo el mundo se vacune y se lo tome en serio, que es una cosa muy seria".