'Con altura', el nuevo tema de Rosalía con J Balvin en el que homenajea el "reggaeton más clásico"

La intérprete y compositora española Rosalía ha sorprendido con el lanzamiento de un tema nuevo de su puño y letra, 'Con altura', en el que colabora con J Balvin y El Guincho para rendir homenaje "al reggaeton más clásico: el reggaeton playero".

'Con altura' ya suma millones de reproducciones en YouTube e Instagram.

"Cuando era más joven me encantaba escuchar reggaeton y hubiera sido totalmente natural haber hecho una canción como ésta antes, pero no me gusta forzar las cosas", explicó la artista en declaraciones recogidas por Sony Music.

En ellas, Rosalía califica este tema como "un ritmo pop barcelonés-estadounidense-latino", que nació "hace unos meses en un estudio de Miami" a partir de un extracto de música dominicana sobre el que trabajaron Frank Dudes y El Guincho.

"Estoy muy orgullosa de esta canción y tengo mucha fe en ella, porque hay inspiración en un género como el reggaeton, pero a nivel subjetivo y personal, desde un lugar de poder y fuerza", añadió la catalana, que invitó a colaborar a su "amigo" J Balvin, con el que ya colaboró en el último álbum del colombiano en el tema 'Brillo'.

Además de por las partes implicadas en su gestación, 'Con altura' destaca por ser el primer tema de Rosalía desde que hace solo unos meses revolucionara el mercado con su segundo disco de estudio, 'El mal querer', que la han convertido en una estrella de proyección internacional.

Ya ha comenzado su tour mundial en Latinoamérica, con arranque en el festival Lollapalooza en Buenos Aires y paradas en la edición del festival en Santiago de Chile y en el Festival Ceremonia (Toluca, México).

Además, tiene previsto recalar en EEUU en el prestigioso festival Coachella entre el 12 y 19 de abril y ofrecerá conciertos en otras ciudades del país, como Los Ángeles, San Francisco y Nueva York.

No acabarán ahí sus actuaciones, con citas en Europa tan destacadas como el Primavera Sound de Barcelona el 1 de junio o el festival británico de Glastonbury entre el 26 y el 30 de ese mes.