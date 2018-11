Rosalía hace historia en los Latin Grammy con 'Malamente': "Gracias a todas las mujeres que me han enseñado que se puede"

"Gracias a todas las mujeres de la industria que me han enseñado que se puede; porque gracias a ellas estoy aquí", afirmó la joven tras mencionar, por ejemplo, a grandes figuras como Lauryn Hill, Björk o Kate Bush.

"'Oh my god', dios mío, muchas gracias. Esto es increíble, es un sueño. Gracias por tanto cariño, gracias por el reconocimiento. Estoy orgullosa de poder liderar mi proyecto, de hacer siempre la música que me representa, poder compartirla con el mundo y estar aquí", aseguró Rosalía, muy emocionada sobre el escenario.

La española también se acordó de su familia y de su "hermano" y colaborador Pablo Díaz-Reixa (El Guincho). "Gracias por ser tan generoso conmigo cuando no había dinero ni nada", indicó.

Se trata del, por ahora, segundo gramófono que gana Rosalía, después de que en la ceremonia previa de los Latin Grammy se llevara el reconocimiento a la mejor canción alternativa, también por 'Malamente'.