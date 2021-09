La artista canadiense Alanis Morissette desvela en un documental que se ha presentado este lunes en el Festival Internacional de Cine de Toronto, que varios hombres la violaron cuando tenía sólo 15 años. Así lo adelanta The Washingtont Post, que ha tenido acceso al documental antes del estreno.

En la cinta, titulada 'Jagged', la cantante y compositora confiesa que "me tomó años de terapia admitir que había habido algún tipo de victimización de mi parte. Siempre decía que estaba consintiendo, y después me recordaban que solo tenía 15 años. No puedes consentir con esa edad. Ahora pienso que todos son unos pedófilos, que fue una violación de menores".

Sin citar nombres de sus violadores, Morissette da un duro golpe a la industria musical ya que explica que se sintió abandonada. "Se lo conté a algunas personas y cayó en oídos sordos", dice. También carga contra las voces que ahora critiquen que haya tardado tanto en revelarlo.

La artista de Ottawa, de 47 años y casada con el rapero Mario Souleye Treadway tiene tres hijos. Pero entonces, era una adolescente que comenzaba su carrera musical. Su éxito internacional llegaba con Jagged Little Pill (1995), con el que vendió unos 33 millones de copias. Después ha grabado siete discos más, logrando a lo largo de su carrera siete premios Grammy.

El documental Jagged, producido por HBO y dirigido por Alison Klayman, podrá verse varios días esta semana en el Festival de Toronto, cita a la que Morissette no asistirá. Y más adelante, en otoño, la cadena HBO lo difundirá en su plataforma dentro de su serie de documentales musicales Music Box.

La artista siempre se ha mostrado sincera y comprometida, y aunque ahora ha ido un paso más allá, anteriormente había hablado sobre sus problemas con la anorexia y la bulimia. Algo que en varias entrevistas a lo largo de su carrera ha achacado a sus inicios tan tempranos en un ambiente como el del espectáculo. También denunció haber sido estafada por uno de sus representantes (unos cinco millones de dólares) y más recientemente confesó a sus seguidores sus problemas de depresión tras el parto.